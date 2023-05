Sky integriert Fantasy Manager in Fußball-Übertragung

TV-News

Am Samstag baut ein eigener Übertragungs-Feed die unterschiedlichen Welten der Fußball Fantasy Manager in die Bundesliga Live-Übertragung ein. Sky kooperiert dabei mit Kickbase.

Der Kampf um die Meisterschaft und gegen den Abstieg befindet sich in der heißen Phase und ist vor allem an der Spitze so spannend wie seit Jahren nicht mehr. Mitten in die sportliche Spannung plant Sky für den kommenden Spieltag eine Neuerung, die sich dem Thema der Fantasy Manager beschäftigt. Gemeinsam mit Kickbase startet der Pay-TV-Sender am Samstag, 13. Mai, die Produktion eines eigenen Feeds mit dem Namen „Sky Sport Fantasy“, der erstmalig die unterschiedlichen Welten der Fußball Fantasy Manager in die Bundesliga Live-Übertragung integriert.Die DFL unterstützt das Pilotprojekt, indem sie Sky die notwendigen Rechte zum Bearbeiten des Sendesignals einräumt. Mit dem dadurch entstehenden, neuartigen Feed will man die in den vergangenen Jahren stark wachsende Anzahl an Manager-Spielern unter den Sky-Zuschauern ansprechen, wie Sky betont. Die Übertragung von Sky Sport Fantasy beginnt um 15:15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 7 und wird parallel zur klassischen Original Sky Bundesligakonferenz und den Einzelspielen (ebenfalls ab 15:15 Uhr) ausgestrahlt.Sky Sport Fantasy hat ein eigenes redaktionelles Live-Konzept mit zusätzlicher Kommentierung, eigenem Vor- und Nachlauf und Interaktionsmöglichkeiten mit der Sky Sport Community. Als Kommentatoren begleiten Thilo "Titi" Mölders, Jan-Niclas "Janni" Stöcklin und Jan "Bencz" Benczedi von Kickbase das Live-Geschehen in den Stadien und ordnen es für die Fantasy-Community ein. Dabei schätzen sie die Aktionen auf dem Platz aus Sicht von Fantasy-Managern ein und bringen den Zuschauern die Faszination näher. Im Vergleich zur klassischen Live-Übertragung stehen hierbei die Spieler und deren Performance im Mittelpunkt, die punktuell durch anschauliche Datengrafiken visualisiert wird.„Wie zuletzt mit Sky Next Generation oder auch Match in Silence beweisen wir erneut die Wandlungsfähigkeit und Innovationskraft von Sky Sport“, erklärt Mario Nauen, Fußballchef bei Sky Deutschland. „Mit der besonderen Aktion wird die Bundesliga zum wiederholten Mal Plattform für eine zukunftsweisende Content-Produktion. In Zusammenarbeit mit Kickbase und der DFL gehen wir neue Wege und zeigen, dass wir auf Sky für jede Zielgruppe und jeden Geschmack ein außergewöhnliches Live-Sport-Erlebnis bieten können.“Johannes Feldges, Chief Business Officer bei Kickbase, fügt an: „Fantasy Manager wie Kickbase sind in den vergangenen Jahren in der Mitte der Fußball-Gesellschaft angekommen. Wir sind stolz gemeinsam mit unseren Partnern Sky sowie der DFL dieses Pilotprojekt auf die Beine gestellt zu haben und hoffen, dass sich hieraus eine nachhaltige Einrichtung entwickelt."