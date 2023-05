Die Satireformate im ZDF drehen auf

Quotennews

Die «heute-show» erzielte das beste Resultat seit einigen Wochen und für das «ZDF Magazin Royale» schalteten so viele Menschen ein wie seit November nicht mehr.



Im ZDF eröffnete die Krimiserieden Abend mit 4,49 Millionen Zuschauern, was gleichzeitig Platz eins auf der Tagesrangliste bedeutete. Mit einem Verlust von 400.000 Interessenten gegenüber der Vorwoche waren weiterhin hohe 17,9 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,36 Millionen Jüngeren steigerten sich auf solide 7,2 Prozent.landete mit 3,87 Millionen Fernsehenden noch bei knapp überdurchschnittlichen 15,0 Prozent. Die 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich hingegen auf gute 7,8 Prozent.Dielief mit 3,81 Millionen Satirefans und hohen 17,8 Prozent so gut wie seit Ende März nicht mehr. Die 0,95 Millionen jüngeren Interessenten stellten mit herausragenden 19,1 Prozent sogar den Bestwert seit drei Monaten auf. Dashatte mit 2,10 Millionen Neugierigen so viele Zuschauer wie seit Mitte November nicht mehr. Dadurch wuchs auch der Marktanteil auf akzeptable 11,6 Prozent. Die 0,70 Millionen Jüngeren steigerten sich ebenfalls auf ausgezeichnete 15,9 Prozent. Ab 23.30 Uhr wurde im ZDF die Galaaus Berlin übertragen, wofür sich jedoch nur 0,40 Millionen Menschen interessierten. So kam man nicht über miese 5,7 Prozent Marktanteil hinaus. Die 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhren hier mit guten 7,8 Prozent deutlich besser.Das Erste setzte zur Priemtime hingegen auf das Familiendrama. Dies wollten sich 3,05 Millionen Fernsehzuschauer nicht entgehen lassen, so dass hier eine solide Quote von 12,0 Prozent möglich war. Die 0,40 Millionen Jüngeren konnten mit der Konkurrenz im ZDF mithalten. Hier standen ebenfalls solide 7,6 Prozent Marktanteil auf dem Papier.