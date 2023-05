Weder RTL noch ProSieben haben Erfolg mit ihren Wiederholungen

Quotennews

Den beiden Sendern gelang es den ganzen Abend lang nicht, sich aus dem roten Bereich herauszubewegen.



Angesichts der großen Konkurrenz durch den ESC wagten sich die privaten Sender gestern nur mit Wiederholungen in die Primetime. Die Dokureihebot einen Rückblick auf die trendigsten Formate des Senders. Damit überzeugte der Sender lediglich 0,76 Millionen Fernsehende, was zu schwachen 3,6 Prozent Marktanteil führte. Dazu muss man jedoch sagen, dass es auch bei der Erstausstrahlung mit 0,85 Millionen Zuschauern und mauen 4,0 Prozent nicht viel besser lief. Gestern war die Zielgruppe jedoch nur von 0,13 Millionen Jüngeren vertreten, wodurch die Sehbeteiligung von zuletzt 5,8 auf miserable 2,3 Prozent abrutschte.ProSieben entschied sich hingegen zur Primetime für eine Wiederholung vonaus dem Jahr 2012. Doch auch hiermit ließ man eindeutig zu wünschen übrig. 0,51 Millionen Neugierige fanden auf den Sender und verbuchten somit eine maue Quote von 2,1 Prozent. Ähnlich düster sah es bei den 0,31 Millionen Umworbenen mit mageren 4,9 Prozent Marktanteil aus.Im Anschluss holte der Sender noch die Showaus dem Jahr 2015 hervor. Doch damit rutschte man dann vollends auf lediglich 0,14 Millionen Zuschauer ab. Dies spiegelte sich in einem enttäuschenden Marktanteil von 1,4 Prozent wider. Für die 0,09 Millionen Werberelevanten ging es abwärts auf mickrige 2,7 Prozent.