Vatertags-Special dämpft «Shopping Queen»-Quoten

Quotennews

Bei RTL holte «Das Jugendgericht» beim jungen Publikum einen neuen Rekord. Auch Barbara Salesch punkte zweistellig und lief so gut wie seit einem Monat nicht.

Was VOX am Nachmittag sendet, wirft in diesen Tagen Quotengold ab. Dazu brauchte es zuletzt nicht einmal einen großen Anlauf, denn sowohlals auchmauserten sich nach wenigen Tagen zu echten Erfolgsgaranten. Letzteres Format, das an vergangenen Montag gestartet war und die erste Sendewoche mit 8,6 und 7,2 Prozent beschloss, tat sich am Montag etwas schwerer und holte 0,44 Millionen Zuschauer, darunter 0,08 Millionen im werberelevanten Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag ab 16:00 Uhr bei mauen 5,1 Prozent.Im Vorlauf ab 15:00 Uhr schickte VOX einmal mehrauf Sendung, das anlässlich das Vatertags am Donnerstag zu einem Vatertag-Spezial nach Frankfurt lud. Die Vater-Tochter-Duos sorgten für 0,37 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sowie ausbaufähige 5,3 Prozent bei den Umworbenen (0,07 Mio. 14-49). Zuvor musste sich «Full House – Familie XXL» mit 0,23 Millionen Gesamtzuschauern und schwachen 4,5 Prozent in der Zielgruppe begnügen.Junges Publikum zu finden, stellt sich derweil für die RTL-Gerichtsshows als wesentlich schwierigere Mission dar. Am Montag war dies aber nicht der Fall, dennkam ab 15:00 Uhr auf 0,85 Millionen Zuschauer und 9,6 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren holte man 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährige und tolle 12,4 Prozent. So hoch fiel die Quote zuletzt vor rund einem Monat aus. Auch Ulrich Wetzels Strafgericht überzeugte ab 16:00 Uhr mit 11,9 Prozent bei den Umworbenen. 1,10 Millionen Zuschauer insgesamt sorgten zudem für ansehnliche 11,3 Prozent.sorgte ab 17:00 Uhr für 1,12 Millionen Seher und 10,4 Prozent. In der Zielgruppe reichte es mit 0,18 Millionen Jüngeren und 10,1 Prozent gar zu einem neuen Rekord für die Ende April gestartete Sendung.