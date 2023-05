«Lenßen übernimmt» die Quoten der «perfekten Minute»

Quotennews

Auch die kürzere Version von «Volles Haus!» blieb im Quotentief hängen. «Rate my Date» verzeichnete zum Finale ein leichtes Plus.

Am Montag füllteerstmals nur noch zwei Stunden des Sat.1-Programms am Nachmittag. Zwischen 16:00 und 17:30 Uhr sahen 0,25 Millionen Menschen zu, im Zeitfenster der Regionalprogramme ab 17:30 Uhr belief sich die Reichweite auf 0,35 Millionen. Der Marktanteil bei allen Zuschauern lag bei schwachen 2,4 sowie 3,0 Prozent. In der Zielgruppe wies die AGF für die Live-Show 0,05 sowie 0,07 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer aus. Die Einschaltquoten bewegten sich mit 2,9 und 3,3 Prozent auch weiterhin auf einem überschaubaren Niveau.Bis 19:55 Uhr folgten zwei Stunden, die mit alten Folgen vongefüllt wurden. Die Scripted Reality soll bis in den Spätsommer zwischen 18:00 und denzu sehen sein und gab zum Auftakt kaum Hoffnung auf bessere Ergebnisse, als siegenerierte. Die Reichweite stieg von 0,32 auf 0,44 und 0,42 Millionen, die letzten Folge sahen ab 19:25 Uhr 0,47 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil bewegte sich weiterhin zwischen 2,2 und 2,7 Prozent. In der Zielgruppe fiel man im Laufe des Vorabends unter die Zwei-Prozent-Marke. 0,06 und 0,07 Millionen Umworbene sahen in der 18-Uhr-Stunde zu, 0,07 und 0,06 Millionen waren es ab 19:00 Uhr. Die Marktanteile bleiben mit 2,7, 2,6 und 2,2 sowie 1,5 Prozent weiterhin sehr schlecht.In der Primetime sendete Sat.1 das Staffelfinale von, das diesmal 0,71 Millionen Menschen verfolgten. Vor acht Tagen waren es 0,65 Millionen. Der Marktanteil fiel mit 2,8 Prozent erneut mager aus. In der Zielgruppe markierte Ralf Schmitz ein leichtes Plus und kam auf 0,33 Millionen und 6,2 Prozent – der zweitbeste Wert der vierteiligen Staffel.