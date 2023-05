Upfronts 2023: FOX setzt auf Animation als Schlüssel gegen Autorenstreik

Schwerpunkt

Wie im vergangenen Jahr hat FOX für die kommende TV-Saison keinen Programmplan herausgegeben. Zentrale Frage war diesmal: Wie ersetzt man «9-1-1» und «The Resident»?

Der Autorenstreik würfelt derzeit die Pläne der großen US-Networks ein wenig über den Haufen. CBS veröffentlichte seinen Programmplan bereits Tage vor der Upfronts-Woche und auch NBC war aufgrund der Personalie Linda Yaccarino, die von NBCUniversal zu Twitter wechselt, bereits am Freitag zur Stelle. Am Montag folgte nun FOX, wobei das Unternehmen wie im Vorjahr kein konkretes Programmschema mitteilte. Damals war dies auf die Entscheidungen zu den Dramen «9-1-1» und «The Resident», in diesem Jahr gilt der währende Autorenstreik aus Grund.Dennoch hat FOX einige Neulinge angekündigt. So plant das US-Network für die nächste Saison zwei neue Dramen, zwei neue animierte Komödien und zwei neue Serien ohne Drehbuch. Bei den neuen Dramen handelt es sich um das Medizindramaund das Actiondrama, wobei letzteres vom ausführenden Produzenten John Wells stammt. Zu den wiederkehrenden FOX-Serien gehören die Dramen(Staffel fünf),(Staffel zwei),(Staffel zwei) und(Staffel drei). Im Bereich Comedy geht(Staffel zwei) weiter. Die einzige Sendung, deren Zukunft aktuell noch in der Schwebe hängt, ist die Mockumentary-Serie, eine Entscheidung über diese Serie wird jedoch erst nach der Upfronts-Woche erwartet.Die lang erwartete Zeichentrickserievon Dan Harmon wird in der nächsten Staffel ebenfalls ihr Debüt geben, zusammen mit der Zeichentrickkomödiemit Jon Hamm in der Hauptrolle. Animationsserien dürften für FOX zu einem Ass im Ärmel werden, denn Projekte dieser Art haben eine lange Vorlaufzeit und müssen langfristig geplant werden. So hat «Krapopolis» bereits für die dritte Staffel verlängert, während «Grimsburg» für eine zweite Staffel planen kann. Wiederkehrende Animationsserien sind(Staffel 14),(Staffel 22),(Staffel 4) und(Staffel 35)Ohne Drehbuch – und damit nicht vom Autorenstreik betroffen – hat FOX die Spielshow, moderiert und produziert von David Spade, und die Musikspielshow, moderiert von Jamie und Corinne Foxx, angekündigt. Wieder zum Line-up gehören auch die ungeschriebenen Formate(Staffel zwei),(Staffel 22),(Staffel drei),(Staffel vier),( Staffel 10),(Staffel drei),(Staffel drei) und(Staffel zwei).Ein wichtiger Teil des FOX-Programms vor allem am Wochenende werden auch wieder Sportübertragungen sein. Besonders im Tagesprogramm hält man nach wie vor die Rechte an der NFL sowie am College Football und Basketball, das man samstags zeigt. Auch Baseball füllt am Samstagabend das Programm. Außerdem zeigt man sonntags neben American Football auch Motorsport der NASCAR-Serie.„In allen Genres des FOX-Programms 2023/24 ziehen wir weiterhin die klügsten und produktivsten Schöpfer der Branche an“, sagte Rob Wade, CEO von Fox Entertainment, in einer Erklärung. „Dadurch sorgt unser Inhaltsportfolio durch die Stärke und Stabilität unserer wiederkehrenden Favoriten und die enorme Kreativität unserer neuen Serien weiterhin für Ausgewogenheit und Abwechslung beim Geschichtenerzählen.“