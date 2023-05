«Archer» darf auf den TV-Friedhof

US-Fernsehen

14 Staffeln hat die animierte Serie bei FXX bekommen.

wird mit seiner kommenden 14. Staffel bei FXX enden. Die Ankündigung erfolgte, obwohl FX nie offiziell eine Verlängerung der Serie für Staffel 14 angekündigt hatte, obwohl Serienstar Chris Parnell bereits im Januar erklärt hatte, dass die neue Staffel in Produktion sei. Die 13. Staffel der Serie wurde zwischen August und Oktober 2022 ausgestrahlt.Staffel 14 von «Archer» wird am 30. August mit zwei neuen Episoden um 22 Uhr auf FXX starten und am nächsten Tag auf Hulu gestreamt. Die Serie ist seit langem ein Eckpfeiler des Comedy-Programms von FX. Ursprünglich feierte sie 2009 ihr Debüt auf dem Sender und wechselte 2017 zu FXX. Während ihrer Laufzeit wurde sie zehn Mal für den Emmy nominiert und hat vier Mal gewonnen, darunter 2016 für die beste animierte Serie.In der offiziellen Beschreibung der neuen Staffel heißt es: "Archer und The Agency finden ihren eigenen Weg mit Lana am Ruder. Ihr Ziel ist es, Geld zu verdienen und gleichzeitig die Welt zu einem besseren Ort zu machen, aber sie findet schnell heraus, dass die Leitung einer Spionageagentur nicht so einfach ist."