ABC verlängert drei weitere Shows

US-Fernsehen

Kaitlin Olson spielt die Hauptrolle in der neuen Fernsehserie «High Potential» mit. Mehrere Piloten sind noch im Rennen.

undsind nun auch bei ABC jeweils verlängert worden. Die Shows reihen sich in eine Liste von insgesamt neun Verlängerungen ein, darunter «America's Funniest Home Videos» (Staffel 34), «Bachelor in Paradise» (Staffel 9), «Celebrity Wheel of Fortune» (Staffel 4), «Celebrity Jeopardy!» (Staffel 2), «Not Dead Yet» (Staffel 2) und «Shark Tank» (Staffel 15).Die Nachricht folgt auf mehrere Absetzungen, darunterundUnklar ist noch die Fortsetzungen fürundwerden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.ABC hat das Dramamit Kaitlin Olson in der Hauptrolle zur Serie bestellt. Dies wurde am Dienstagnachmittag im Vorfeld der Disney-Präsentation in New York bekannt gegeben. Die Serienbestellung ist die erste derartige Bestellung, die ABC in dieser Saison aus der Pilotfolge erhält. Laut einer Person, die mit der Situation vertraut ist, sind die anderen fünf Pilotfilme des Senders zu diesem Zeitpunkt noch im Rennen. Das Projekt, das jetzt unter dem Namen «High Potential» bekannt ist, wurde ursprünglich im September 2022 als Pilotprojekt bei ABC bestellt, wobei Olson im Februar an Bord der Serie kam. Es basiert auf der französischen Serie «Haut Potentiel Intellectuel (HPI)».