202.000 Australier verfolgen den «ESC»

Weitere 181.000 Zuschauer haben die Wiederholung im Hauptabendprogramm gesehen.

Derist in Australien ein Straßenfeger. Am Sonntagabend schalteten ab 03.00 Uhr 0,19 Millionen Fernsehzuschauer die Show ein. Bei der Bekanntgabe der Gewinner wurden 299.000 Australier verbucht, dies ist ein Wachstum gegenüber der Vorjahresveranstaltung um 52,5 Prozent. Am Abend wurde die Sendung wiederholt und erreichte 181.000 Zuschauer, das ist ein kleiner Rückschritt.Die Wiederholung des Eurovision 2023 Halbfinales 2 zur Hauptsendezeit am Abend (die am Samstag, den 13. Mai um 19:30 Uhr MESZ ausgestrahlt wurde) erzielte mit 236.000 Zuschauern ein großartiges Ergebnis für SBS. Dies bedeutet einen Anstieg der Zuschauerzahlen um 6,8 % im Vergleich zum letzten Jahr, als 221.000 Zuschauer Sheldon Riley während der Hauptsendezeit sahen. Die Live-Übertragung am Freitagabend sagen nur 63.000 Zuschauer.Die erfolgreichste Unterhaltungsshow in Australien war am Sonntag die dortige Version von «Bauer sucht Frau». Seven Network erreichte mit(Finale 1) 0,668 Millionen Zuschauer. Network 10 folgte auf dem zweiten Platz mit 0,478 Millionen, der Sender setzte auf