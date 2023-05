Ein teurer Selbstbetrug

Soap-Check

Mike und Annalena belügen sich mit dem Hauskauf. Hubert investiert schnell recht viel Geld in Short-Selling.

«Rote Rosen» (Di – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Di – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Di – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Di – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Di – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Di – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Di – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Nach Gesprächen mit Anette und Gunter erkennt Marvin: Es wird schwer in London einen Job zu finden - vorbestraft und ohne Sprachkenntnisse. Charlotte findet, er gibt zu schnell auf. Doch Marvin will nicht perspektivlos mitkommen und von Charlottes Geld leben. Charlotte schlägt eine Fernbeziehung vor, aber das kann Marvin sich nicht vorstellen. Silke kann nicht glauben, dass ausgerechnet Amelie Joriks neue Freundin ist. Sie hofft, dass die Affäre schnell zu Ende geht. Doch dann erfährt sie, dass Henriette schon von Amelie weiß. Sandra und Mathias sind glücklich zusammen. Beide zweifeln an ihrem Traumhaus. Wollen sie sich wirklich so hoch verschulden und so lange auf Zweisamkeit verzichten? Simon ist enttäuscht über Charlottes Weggang. Doch anstatt das zuzugeben, verbreitet er schlechte Stimmung. Dilay macht ihm klar, dass Bevormundung nicht die beste Art ist, Charlotte seine Bruderliebe zu zeigen. Ralf kann nicht mit Marvins Zurückweisung umgehen. Carla will ihm helfen, doch er lehnt ruppig ab ...Während Eleni freudig ihren Geburtstag plant, ist Leander in schlechter Stimmung. Zu gerne hätte er ihren Geburtstag mit ihr gefeiert, wenn nicht dieses tragische Ereignis dazwischengekommen wäre. Eleni ahnt davon nichts und verbringt einen schönen Tag mit ihren Liebsten. Abends sieht sie eine Sternschnuppe, nichtsahnend, dass auch Leander im gleichen Moment zum Sternenhimmel schaut. Werner verteidigt seine Entscheidung, Erik zum Restaurantleiter zu machen, doch Yvonne will nicht nachgeben. Sie bittet Christoph um Hilfe, die Entscheidung anzufechten. Als Erik sich aber so sehr über seine Beförderung freut, wird ihr klar, dass ihm dieser Posten viel mehr bedeutet als ihr. Aus Liebe zu Erik versucht sie, Christoph zu stoppen. Noahs und Gretas Affäre verletzt Valentina, sodass sie bei der Arbeit mit Greta nicht professionell bleiben kann. Im Gespräch mit Noah äußert sie ihm gegenüber, dass es ihr missfällt, dass Greta nicht zu ihm steht. Tatsächlich bringt Noah diese Aussage zum Nachdenken. Um Vanessa besser kennenzulernen, geht Günther mit ihr und Carolin essen. Als Günther das Thema Ehe anspricht, winken die beiden zunächst ab. Doch die Idee zu heiraten lässt ihnen keine Ruhe …Um den jeweils anderen nicht zu enttäuschen, geben Mike und Annalena vor, mit dem Hauskauf zufrieden zu sein. Löst sich das Missverständnis noch rechtzeitig auf? Um schnell Geld für die Feier zum Ehegelübde zu machen, investiert Hubert ins sogenannte Short-Selling. Birgt diese riskante Anlage-Methode nicht große Gefahr? Katharina bemerkt, dass es zwischen Severin und Gregor brodelt. Kann sie mit einer nett gemeinten Geste den leiblichen Vater ihres Sohnes wieder versöhnlich stimmen?Als Jakob einer Spur im Fall Anne König nachgeht, fällt er aus allen Wolken, als er plötzlich Stella mit Paco sieht. Haben die beiden eine heimliche Affäre? Ute ist besorgt, als Benedikt eine erniedrigende Situation im Büro scheinbar locker hinnimmt. Frisst Benedikt seinen Frust nur in sich hinein? Paula will sich für Rufus' freundschaftliche Hilfe bei ihrem Kummer um Cecilia revanchieren und kommt auf eine etwas heikle Idee.Jenny erkennt, dass sie sich in einer aussichtslosen Lage befinden. Hanna freut sich, Daniela bei der Aktion für Nils Kita helfen zu können. Während sie die Sachspenden sortieren, erkennen sie erneut Gemeinsamkeiten. Imanis Appell an Patrick scheint zwar ins Leere zu laufen, trotzdem hat sie kurz darauf Grund zur Freude.Yvonne schöpft neue Hoffnung, als eine lebende Frau gefunden wird. Wer ist sie? Sascha tut es leid, vor Kate die Beherrschung verloren zu haben. Er erkennt, dass er Emily nicht länger im Unklaren dazu lassen kann. Wie wird sie reagieren?Oskar bekommt im Rahmen seiner Ausbildung einen super Auftrag: Er darf einen Imagefilm drehen. Als es so weit ist, gibt es allerdings ein großes Problem. Der kleine Toni wird ausgerechnet an diesem Tag krank. Oskar hat ein mulmiges Gefühl. Er will seinen Sohn in diesem Zustand nur ungern allein lassen. Mel und Ben springen in die Bresche und versichern Oskar, dass sie sich um das Baby kümmern werden. Somit können die Dreharbeiten planmäßig stattfinden. Oskars Gedanken kreisen dabei aber die ganze Zeit um Toni. Seine Sorgen sind nicht ganz unbegründet, denn Ben und Mel haben bei der Kinderbetreuung alle Hände voll zu tun. Tonis Fieber steigt immer weiter.Joes Neugier wird auf der Arbeit unwillkürlich geweckt, als ihm die Bücher von Möllers Kitchen in die Hände fallen. Doch ein Blick hinein reicht ihm, um seinen kurzen Frieden mit Bruno zum Bröckeln zu bringen. Für Joe scheint es nun offensichtlich, dass etwas mit den Büchern nicht stimmen kann. Doch als er Bruno vorsichtig darauf anspricht, geht der sofort an die Decke und wirft Joe einen Vertrauensbruch vor. Tatsächlich kann Bruno ihm aber kurz darauf eine plausible Erklärung für die auffälligen Mehreinnahmen liefern. Joe ist das sehr peinlich. Er reagiert beschämt und hat ein ziemlich schlechtes Gewissen. Schuldbewusst räumt er ein, dass er seinen Bruder wohl zu Unrecht verurteilt hat und ihm endlich vertrauen sollte.