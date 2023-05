Benjamin Heinrich: Eine Hauptrolle einer Krimiserie steht auf meiner Bucketlist

Interview

Der Star aus «Unter Uns» ist am Freitag in «Ein Fall für Zwei» zu sehen. Dort spielt verkörpert er einen loyalen und gewissen Mann namens Tom.

Ich war schon immer ein Fan der Serie und Antoine und Wanja sind tolle Kollegen. Ich habe 2018 schon einmal bei «Ein Fall für Zwei» mitgespielt und habe mich sehr gefreut, wieder dabei sein zu können, vor allem in so einer spannenden RolleEs wird eine besonders spannende Folge, so viel kann ich verraten! Man sollte sie unbedingt gesehen haben.Tom Gehrke zu spielen hat mir besonders viel Spaß gemacht. Es war eine große, spannende Herausforderung, die ich gerne angenommen habe. Vielleicht ist Tom in der Geschichte ja das fehlende Puzzleteil...Ich bin loyal, gradlinig und gewissenhaft. Meine Familie steht für mich stets an erster Stelle. Ich habe aber auch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und kann aufbrausend werden, vor allem wenn es nicht fair zugeht.Ich würde sofort Ja sagen! Eine Hauptrolle in einem Krimi zu übernehmen, steht definitiv auf meiner Bucketlist.Da es eine Eventfolge war, hat der Dreh noch mehr Spaß gemacht als sonst. Wir hatten für die Hochzeit einen tollen Regisseur, eine spannende Storyline und die Location war dann auch noch schön. Also rundum gelungen.Zu den Geschichten kann ich nicht allzu viel sagen. Was ich aber verraten kann, ist, dass es wie immer spannend weitergeht, bei Sina und Bambi endlich wieder etwas Ruhe einkehrt und dass die Weigels Verstärkung bekommen.Wer mal einen Blick hinter die Kulissen werfen darf, merkt schnell, dass hier alle Departments wie ein Uhrwerk funktionieren und trotz des straffen Zeitplans alle stets ihr Bestes geben. Wir liefern seit fast 30 Jahren ab. Also an dieser Stelle mal Chapeau an alle Kollegen von «Unter uns»!Da fragen Sie mich zu viel. Die Frage würde ich an unseren tollen Produzenten Guido Reinhardt weitergeben.Dschungel, definitiv nein. Aber «ohne Limits» a la Chris Hemsworth, ja!