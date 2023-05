ESPN schnappt sich Serena Williams

US-Fernsehen

Der Fernsehsender hat die Rechte an einer Doku-Serie gekauft.

Das Leben, das Vermächtnis und der Weg von Tennis-Superstar Serena Williams werden in der kommenden ESPN-Doku-Serieerzählt. Die neue Serie wurde am Dienstag bei der Präsentation der Walt Disney Company in New York angekündigt.In ihrer langjährigen Tenniskarriere, die sich über die letzten zwei Jahrzehnte erstreckt, hat Williams 23 Grand-Slam-Titel errungen und ist damit eine der erfolgreichstenTennisspielerinnen aller Zeiten. Ihre Dominanz in diesem Sport hat zweifelsohne sowohl die sportliche als auch die kulturelle Landschaft Amerikas verändert. Williams' Präsenz nicht nur als Sportlerin, sondern auch als kultureller Eckpfeiler wird in der ESPN-Sendung «In the Arena: Serena Williams» zu sehen sein. Die Doku-Serie beleuchtet einige der wichtigsten Momente in Williams' Karriere und in ihrem Privatleben, mit Berichten von Williams und anderen Persönlichkeiten aus ihrem Leben.Williams ist eine Ikone des Tennissports und hat zahlreiche Siege errungen, aber sie musste auch zahlreiche persönliche Herausforderungen meistern. In der Serienbeschreibung heißt es: "Serena [Williams] kämpft darum, ihren Platz an der Spitze der Tenniswelt zu behaupten, während sie gleichzeitig die transformative Erfahrung der Familiengründung meistert.