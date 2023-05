Daytime Emmys werden dank Autorenstreik verschoben

US-Fernsehen

Die National Academy of TV Arts & Sciences hat die Verleihung auf unbestimmte Zeit verschoben. Das letzte Mal war dies erst vor drei Jahren wegen der Corona-Pandemie der Fall.

Die Daytime Emmys planen wieder einmal einen Kurswechsel, da die Preisverleihung im nächsten Monat nicht wie ursprünglich geplant stattfinden wird. Aufgrund des andauernden Autorenstreiks bestätigte die National Academy of TV Arts & Sciences am Dienstag, dass die 50. Daytime Emmys von der geplanten Zeremonie am 16. Juni auf ein unbestimmtes späteres Datum verschoben werden."Die 50. jährliche Verleihung der Daytime Emmy Awards, die für Freitag, den 16. Juni auf CBS geplant war, wird aufgrund des WGA-Streiks verschoben", sagte Adam Sharp, Präsident und CEO der NATAS, in einer Erklärung, aus der ‚Variety‘ zitiert. "Außerdem wurde die für Samstag, den 17. Juni, geplante Verleihung der Creative Arts & Lifestyle Awards in Erwartung einer Streiklösung verschoben. Wir freuen uns darauf, dass unsere Gemeinschaft zu einem späteren Zeitpunkt zusammenkommt, um unser Goldenes Jubiläum und all die talentierten Nominierten und Geehrten zu feiern."Die Änderung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Tony Awards ihre Show am 11. Juni anpassen wollen (die Writers Guild of America lehnte einen Antrag der Produzenten der Show auf Streikverzicht ab, sagte aber, dass sie die Show nicht bestreiken würde, nachdem sie Änderungen an der Sendung diskutiert hatte). Anfang dieses Monats wurden die MTV Movie & TV Awards auf ein im Voraus aufgezeichnetes Clip-Special umgestellt, nachdem die WGA angekündigt hatte, dass sie die Live-Übertragung aus dem Barker Hangar in Santa Monica bestreiken würde (und die Moderatorin Drew Barrymore ausfiel). Und ebenfalls am Montag haben die Peabody Awards ihre Pläne für eine persönliche Verleihung am 11. Juni aufgegeben.