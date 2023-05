«Eurovision Song Contest» im Audiocheck

Quotenmeter.FM

In dieser Woche ist natürlich der europäische Gesangswettbewerb im Mittelpunkt der Diskussion.

„Allemagne Zero Points“ hieß der neue Hit, den das «ZDF Magazin Royale» im Vorfeld des «Eurovision Song Contest» veröffentlichte. Doch so schlimm wurde es für „Lord of the Lost“ mit ihrem Song „Blood & Glitter“ dann doch nicht. Der vom Norddeutschen Rundfunk entsendete Beitrag lag am Ende dennoch auf dem letzten Platz mit 18 Punkten, wovon 15 von den Zuschauern kamen.Weil die ukrainische Band Kalush Orchestra den «Eurovision Song Contest» in Turin gewann, aber in der Ukraine weiterhin ein Krieg tobt, haben zahlreiche Fernsehsender wie RUV (Island), Rai (Italien) oder RTVE (Spanien) mit Las Palmas ihre Hallen angeboten. Die Wahl fiel auf die BBC, die in Liverpool die Gala umsetzen wollte.Loreen gewann bereits das zweite Mal den musikalischen Wettbewerb, ihr Song „Tattoo“ bekam die meisten Jury-Punkte und die zweitmeisten Zuschauer-Votes. Somit zieht er «ESC»-Zirkus nach Schweden um und wird im kommenden Jahr von svt veranstaltet. Veit-Luca Roth und Fabian Riedner haben die Sendung gesehen und ziehen in diesem Podcast ihr wohlwollendes Urteil.