Prime Video schaut auf die NBA G

US-Fernsehen

Der Film über die Nachwuchsliga soll schon bald in Produktion gehen.

Prime Video hat heute grünes Licht für einen Dokumentarfilm von Religion of Sports und The Ringer gegeben, der sich mit der NBA G League beschäftigt. Der Dokumentarfilm wird exklusiv auf Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit ausgestrahlt. Der Dokumentarfilm über die NBA G League ist ein mitreißender, charakteristischer Film, der einen Blick hinter die Kulissen einiger zukünftiger Basketballstars bietet, die in der Saison 2022-23 in der NBA G League, der Entwicklungsliga der NBA, antreten. Die G League ist die Heimat vieler der talentiertesten Basketballspieler der Welt, die um eine Chance kämpfen, ihren Traum von der NBA zu verwirklichen."Am Morgen der NBA Draft Lotterie freuen wir uns, ein Projekt anzukündigen, das sich auf die Spieler konzentriert, die die Zukunft der NBA mitgestalten werden", sagte Matt Newman, Leiter von Prime Video Original Sports Content. "Seit mehr als 20 Jahren hat die NBA G League einige der elektrisierendsten Spieler, Trainer und Funktionäre des Basketballs hervorgebracht, und zusammen mit unseren Partnern bei Religion of Sports und The Ringer freuen wir uns, die persönliche Reise der nächsten Welle von NBA-Superstars zu teilen, die zum ersten Mal in die Liga aufsteigen wollen.""Es war unglaublich zu beobachten, wie sich die G League von einer Randerscheinung zu einer echten Talentquelle für die NBA entwickelt hat", sagte Bill Simmons, Chef von The Ringer. "Wir dachten, es sei der richtige Zeitpunkt, um uns mit Religion of Sports zusammenzutun, die überwältigende globale Reichweite von Prime Video und der NBA zu nutzen und unsere Fähigkeiten im Geschichtenerzählen einzusetzen, um ein paar faszinierenden Spielern zu folgen, die zeigen, worum es in der G League geht." Der von Prime Video präsentierte Dokumentarfilm über die NBA G League ist eine Produktion von Religion of Sports/Ringer Films, wobei Ameeth Sankaran und Gotham Chopra von Religion of Sports und Bill Simmons von The Ringer als ausführende Produzenten fungieren.