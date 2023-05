Sky verschenkt AppleTV+-Abos

Vermischtes

Bestandskunden erhalten sechs Monate kostenlosen Zugang zum Streamingdienst des iPhone-Herstellers.

Sky hat eine Überraschung für seine Bestandskunden parat und belohnt Teilnehmer des kostenlosen Sky-Treuprogramms Sky Extra mit einem sechsmonatigen Zugang zum Streamingdienst AppleTV+. Die besondere Aktion von Sky Extra erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Apple.Teilnehmende Sky-Kunden können schnell und einfach ihren Gutschein-Code auf der Sky-Website sichern und sechs Monate lang preisgekrönte Drama- und Comedyserien, Spielfilme, Dokumentationen sowie Kinder- und Familienunterhaltung von AppleTV+ kostenlos genießen. Nach dem Start am 1. November 2019 war AppleTV+ der erste Streamingdienst weltweit mit rein originalen Titeln. Mit im Angebot sind unter anderem die Comedy-Hitserie, deren finale Staffel vor zwei Monaten erschien, sowie der Oscar-prämierte FilmZu den neuen Apple-Original-Serien, die bald auf Apple TV+ erscheinen werden, gehören die Comedy-Seriemit Seth Rogen und Rose Byrne,von den Autoren Josh Schwartz und Stephanie Savage,von und mit Patricia Arquette,mit Tom Holland und, ein brandneuer Thriller mit Idris Elba. Apple-Original-Filme, die in Kürze ihr weltweites Debüt auf Apple TV+ feiern werden, gehören, der Dokumentarfilm und Sundance Auswahlfilm, der neue Film von Oscar-Preisträger Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in den Hauptrollen, der starbesetzte Spionagethrillermit Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce und Dallas Howard und das historische Action-Eposdes gefeierten Regisseurs Ridley Scott mit Joaquin Phoenix.