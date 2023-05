RTL verschiebt Peter Kloeppels Bahn-Report

TV-News

Am ersten Juni-Tag wiederholt der Kölner Sender stattdessen das «stern TV Spezial» über die Familie Beutelspacher und deren Leben mit Fünflingen. «Das Chaos bei unserer Bahn» verschiebt sich um eine Woche.

[imgr][/imgr]Vor rund zwei Wochen kündigte RTL eine umfangreiche Reportage von Peter Kloeppel über das „Chaos bei unserer Bahn“ an, die am 1. Juni zwei Stunden der Primetime füllen sollte ( Quotenmeter berichtete ). Doch wie es im echten Leben mit der Deutschen Bahn eben so ist, sie kommt nicht immer pünktlich, und so verspätet sich auchum eine Woche. RTL plant die Reportage nun für den 8. Juni ab 20:15 Uhr ein.Gemeinsam mit Reporter Thorsten Schorn wirft Kloeppel einen kritischen Blick hinter die Kulissen der Deutschen Bahn und trifft die Mitarbeitenden in Momenten, die man als Reisender nicht erlebt. Dafür tauscht der Nachrichtenmoderator sein klassisches Nachrichtenstudio gegen eine Industriehalle, wo er mithilfe aufwendiger 3D-Animationen das komplexe System Bahn analysiert. Schorn begibt sich derweil auf eine ganz besondere Bahnfahrt und taucht in die Welt der Menschen ein, die den Bahnbetrieb trotz zahlreicher Schwachstellen Tag für Tag am Laufen halten.Für den 1. Juni hat RTL derweileingeplant, das im vergangenen Juli zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Damals schalteten die Reportage über die Fünflinge, die vor 23 Jahren in Heidelberg zur Welt kamen und seitdem regelmäßig von «stern TV»-Kamerateams besucht wurden, 1,47 Millionen Zuschauer ein, in der Zielgruppe standen 10,2 Prozent zu Buche. Am Donnerstag, den 15. Juni, überträgt RTL dann wieder Live-Fußball. Statt der UEFA Europa League gibt es dann das Länderspiel zwischen Spanien und Italien zu sehen. Dabei handelt es sich um das Halbfinale der UEFA Nations League. Der Anstoß erfolgt um 20:45 Uhr.