Wie erfolgreich war «Lena Lorenz» im ZDF? Punktete Sat.1 mit «Schwiegereltern im Busch»?

mit „Borchert und der verlorene Sohn“ schnappte sich an Christi Himmelfahrt 4,26 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte 17,3 Prozent bei allen sowie 6,4 Prozent bei den jungen Menschen. Im Ersten ging es mitweiter, 2,16 Millionen Menschen blieben dran. Der Film „Bretonisches Vermächtnis“ sorgte für 10,4 Prozent bei allen und miese 3,3 Prozent bei den jungen Menschen.Das ZDF startete mitundin den Abend, 3,49 und 3,15 Millionen Zuschauer standen auf der Uhr. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum beliefen sich auf 14,2 und 13,4 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 6,5 und 7,6 Prozent ermittelt.sowiesicherten sich 1,75 und 1,37 Millionen. Die Doku erreichte 8,9 Prozent bei allen sowie 6,1 Prozent, die Talkshow mit der Journalistin Liudmila Corlăteanu sicherte sich 12,1 Prozent bei allen und 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Das Rückspiel des Europa-League-Halbfinales zwischen Bayer 04 Leverkusen und AS Rom brachte 2,51 und 3,81 Millionen Menschen zu RTL, die Fernsehstation freute sich über 9,9 und 18,3 Prozent. In der Zielgruppe standen 12,7 und 18,1 Prozent auf der Uhr. ProSieben holte sich 1,23 Millionen Zuschauer mit, sodass man auf 13,2 Prozent in der Zielgruppe kam. Zwei Folgen vonlockten 0,70 und 0,74 Millionen Menschen zu RTLZWEI, die Marktanteile lagen bei 5,4 und 5,8 Prozent.undbrachten 1,00 und 0,59 Millionen Menschen zu Sat.1, die alten Filme holten sich katastrophale 3,6 und 3,5 Prozent. VOX setzte lieber aufundund verbuchte damit 0,99 und 0,75 Millionen. Die Marktanteile beliefen sich auf 7,0 und 8,8 Prozent.undlockten 1,08 und 0,59 Millionen Menschen zu Kabel Eins, der Sender hatte 6,3 und 6,7 Prozent in der Zielgruppe gepachtet.