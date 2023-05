VOD-Charts

Netflix landete dank Jennifer Lopez einen weiteren Erfolg.

In der Vorwoche landetemit mehr als acht Millionen Abrufen unangefochten auf Platz eins. Aber der Erfolg des «Bridgerton»-Spin-offs scheint von nicht allzu langer Dauer zu sein, denn in dieser Woche halbierte sich die Reichweite. Ob es dennoch für Platz eins reicht? Dazu später mehr. Die zehntmeisten Streams zählte in der 20. Kalenderwoche. Die Vampir-Serie kam auf 1,63 Millionen Aufrufe.Mit 1,70 Millionen Klicks reihte sich(deutscher Titel: «Immer für dich da») auf Platz neun ein. Erstmals in dieser Liste vertreten ist die 90er-Sitcom, die bei Netflix im Angebot ist. Jerry Seinfeld und Co. durften sich zwischen dem 12. und 18. Mai über 1,83 Millionen Abrufe freuen. Am vergangenen Freitag kam die südkoreanische Seriezu den Netflix-Abonnenten. Laut den Marktforschern von Goldmedia verbuchte sechsteilige Science-Fiction-Serie eine Reichweite von 2,09 Millionen.Ebenfalls bei Netflix zu sehen sind Rang sechs und fünf. Mit 2,26 Millionen Views ordnet sichin das Ranking ein, die Anwaltsseriewurde sogar 2,35 Millionen Mal angesteuert. Auch in dieser Woche ist Sitcom-Dauerläuferin den Top5 vertreten. Die Nerds aus Pasadena holten 2,50 Millionen Abrufe.Inzwischen bei allen großen Streamingdiensten istvertreten, was das Polizeidrama auf Platz drei bringt. In den vergangenen sieben Tage flimmerte Nathan Fillion als John Nolan 2,82 Millionen Mal über die Bildschirme. Über die Drei-Millionen-Marke sprang sogar die Film-Neuerscheinung. Seit 12. Mai spielt Jennifer Lopez darin die titelgebende Hauptrolle und kann sich über 3,20 Millionen Aufrufe freuen. Somit thront weiterhinauf dem ersten Platz. Diesmal waren dafür allerdings „nur“ 3,63 Millionen Klicks nötig.