Schon wieder Schiffbruch bei «Germanys Next Topmodel»

Vor acht Tagen fuhr die Castingshow die niedrigsten Werte seit vielen Jahren ein. Dieses Ergebnis wurde am Vatertag deutlich unterboten.

Innerhalb von zwei Jahren sind die Reichweiten vonmassiv rückläufig. Selbst die 18. Staffel hat mit sinkenden Werten zu kämpfen. Während beim Auftakt noch 1,09 Millionen Umworbene einschalteten, wurden vor acht Tagen nur noch 0,82 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen. Der Marktanteil sank auf 15,5 Prozent.An Christi Himmelfahrt waren die Quoten alles andere als himmlisch. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte sich Heidi Klum mit Kristian Schuller, der in der Wüste Fotos mit den Kandidaten schoss, nur noch 13,2 Prozent. Nur die Reichweite macht weiterhin Probleme: 0,62 Millionen junge Menschen waren dabei. Bei den Zuschauern ab drei Jahren wurden nur noch 1,23 Millionen gemessen, Klum und ihre Jury-Kolleginnen Karolina Kurkova und Esther Perbandt standen für 5,3 Prozent.Zwischen 23.25 und 00.25 Uhr war auch am Feiertaggesetzt. Annemarie Carpendale stand für 0,48 Millionen Fernsehzuschauer vor der Kamera und beschäftigte sich mit der Thematik, warum die Rapperin Shirin David so erfolgreich ist. Außerdem traf man die Stars von «Fast & Furious 10», das brachte 3,5 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden mit 0,17 Millionen 5,5 Prozent erreicht.