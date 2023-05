Gätjen und Düren ersetzen Pufpaff, Zervakis und Opdenhövel

TV-News

Der Mittwochabend wird ab Juni mit Wiederholungen von «Die! Herz! Schlag! Show!» und «Balls» gefüllt.

ProSieben wird das Programmangebot ab Juni massiv zurückschrauben und nur noch an zwei Werktagen frisches Programm präsentieren. Während am Dienstagabendgesendet wird, übernimmt Steven Gätjen auch am Mittwochabend den Sendeplatz um 20:15 Uhr.verabschiedet sich am 31. Mai in eine dreimonatige Sommerpause, ab dem 7. Juni ist dannim Programm. Der Privatsender zeigt alle vier Folgen, die im Sommer 2020 erstmals ausgestrahlt wurden.In verschiedenen Spielrunden müssen Promi-Teams versuchen ihren Pulsschlag zu kontrollieren, sodass er eine bestimmte Grenze nicht überschreitet. In der ersten Folge treten Panagiota Petridou, Simon Gosejohann und Paul Janke gegen Nico Santos, Lilly Becker und Mario Basler an. Vor drei Jahren erreichte «Die! Herz! Schlag! Show!» annehmbare Werte mit im Schnitt 1,21 Millionen Zuschauern und einem durchschnittlichen Zielgruppenmarktanteil von 9,9 Prozent. Dass von der Show bislang keine weiteren neuen Folgen produziert worden waren, dürfte auch mit dem klaren Abwärtstrend im Verlauf der Staffel zu tun haben. Kam die erste Folge noch auf 11,3 Prozent, verzeichnete das Finale nur 8,9 Prozent. Auch das Interesse ging von 1,36 auf 1,11 Millionen zurück.Im Anschluss an die knapp dreistündige Show folgt ab dem 7. Juni die Spielshow, dieersetzen wird, das ProSieben-Journal verabschiedet sich zusammen mit Sebastian Pufpaff in die Pause. Christian Düren moderiert die Sendung, in der sich Kandidaten für Geld freiwillig verschiedenen Aufgaben stellen. Dabei kommt es nicht selten vor, dass die Aufgaben die Grenzen des guten Geschmacks neu ausloten. Auch bei den Doppelfolgen ab 22:55 Uhr handelt es sich um Wiederholungen aus dem Jahr 2020.