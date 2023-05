RTLZWEI-Filmeabend schiebt sich vor ProSieben und VOX

Quotennews

Die Kriegsdramen «1917» sowie «Herz aus Stahl» kamen gestern beim Publikum sehr gut an.



Ein weiteres Mal setzte VOX zur Primetime am Freitag auf eine alte Ausgabe der Dokusoap. Waren es in der Vorwoche noch 0,83 Millionen Fernsehenden, so schalteten gestern lediglich 0,73 Millionen Interessenten ein. Somit sank auch der Marktanteil von zuletzt 3,3 auf magere 3,0 Prozent. Den 0,31 Millionen Jüngeren gelang hingegen eine leichte Steigerung auf solide 6,3 Prozent.ProSieben hielt an seinem Filmprogramm fest und startete mit dem Actionfilm, welcher mit 0,82 Millionen Zuschauern für solide 3,5 Prozent Marktanteil reichte. Die 0,32 Millionen Umworbenen blieben hingegen bei akzeptablen 6,5 Prozent hängen. Fürblieben noch 0,38 Millionen Filmfans auf dem Sender, was zu passablen 3,4 Prozent führte. Bei den 0,18 Millionen Werberelevanten kamen noch mäßige 6,3 Prozent zustande.RTLZWEI schob sich hingegen mit dem Kriegsdrama «1917» ► an der Konkurrenz vorbei und lockte 0,95 Millionen Neugierige auf den Sender. Dies bedeutete starke 3,9 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen hohe 6,2 Prozent auf dem Papier.hielt sich bei einem Publikum von 0,51 Millionen Menschen weiterhin bei einer überzeugenden Quote von 3,8 Prozent. Die 0,14 Millionen Jüngeren beendeten den Filmabend mit soliden 4,3 Prozent Marktanteil.