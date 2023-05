Zufriedenstellender Auftakt für «Die große GEO-Show» bei RTL

Quotennews

Der Sender setzte sich mit dem Programm gestern deutlich vor die restlichen privaten Sender. Von überragenden Quoten war man jedoch trotzdem noch ein Stück entfernt.



RTL brachte gestern das neue Formaterstmals ins Programm. Hierfür schicken Moderatorin Sonja Zietlow und Experte Dirk Steffens zunächst fünf Promis auf Weltreise, wo sie sich jeweils einem Projekt zu Natur, Mensch oder Tier widmen. So reiste Frank Buschmann zu den Wölfen nach Norwegen, während Elena Carriere in Japan mit den Ama-Frauen tauchte. Sabrina Setlur begegnete Elefanten in Südafrika, während Pascal Hens sich in Australien Cultural Burning widmete und René Casselly bei der Ernte in Ecuador half. Als Experten kehrten sie so gestern zurück ins Studio und mussten sich den Fragen der anderen Teilnehmer stellen.Zum Auftakt des neuen Formats, wovon auch in der kommenden Woche noch eine Folge zu sehen sein wird, fanden sich 1,69 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm ein. Dies spiegelte sich in einem guten Marktanteil von 7,8 Prozent aus. Die 0,52 Millionen Jüngeren landeten vor den restlichen privaten Sendern. Hier kamen überzeugende 11,5 Prozent zustande. Der Start fiel somit zufriedenstellend aus, wobei natürlich weiterhin etwas Luft nach oben bleibt.Ab 23.25 Uhr schloss sich schließlich eine Wiederholung vonan. Hierfür blieben weiterhin 0,71 Millionen Neugierige auf den Sender. Damit fiel man auf eine annehmbare Quote von 5,8 Prozent zurück. Zudem wurden 0,28 Millionen der Umworbenen zum Einschalten bewegt, so dass in der Zielgruppe weiterhin passable 9,0 Prozent Marktanteil auf dem Papier standen.