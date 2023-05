Das ZDF-Programm präsentiert sich deutlich schwächer als in der Vorwoche

Quotennews

Nicht nur die Krimiserien, sondern vor allem auch die «heute-show» und das «ZDF Magazin Royale» verloren deutlich.



Wie gewohnt zeigte sich gestern im ZDF sehr stark mit 4,29 Millionen Fernsehenden und hohen 17,6 Prozent Marktanteil. Dennoch verlor man 200.000 Interessenten gegenüber der Vorwoche und musste diesmal den Tagessieg an das «Let’s Dance»-Finale abgeben. Auch die 0,32 Millionen Jüngeren verloren mit passablen 6,8 Prozent leicht.drehte hingegen auf 3,93 Millionen Zuschauer auf und steigerte sich von zuletzt 15,0 auf gute 15,7 Prozent. Die 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen jedoch von zuletzt 7,8 auf mäßige 5,3 Prozent zurück.Dieverlor ab 22.30 Uhr an Reichweite und war mit 3,27 Millionen Satirefans so schwach aufgestellt wie seit Januar auch nicht. Gegenüber der Vorwoche verlor man somit zwei Prozentpunkte und landete bei noch guten 15,8 Prozent. Auch bei den 0,78 Millionen Jüngeren ging es mit hervorragenden 16,3 Prozent etwas abwärts. Ein ähnliches Bild zeigte sich beim, welches von zuletzt 2,10 auf nun 1,51 Millionen Fernsehende zurückfiel. Somit kamen nicht mehr als magere 8,7 Prozent Marktanteil zustande. Die 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährigen verloren mit starken 12,4 Prozent ebenfalls mehr als drei Prozentpunkte.Das Erste versuchte zur Primetime mit der Komödiegegen die Konkurrenz anzukommen. Allerdings ließen sich lediglich 2,72 Millionen Zusehende von dem Programm überzeugen, so dass ein passabler Marktanteil von 11,0 Prozent auf dem Papier stand. Das jüngere Publikum bestand zudem aus lediglich 0,18 Millionen Menschen. Somit waren hier nicht mehr als ernüchternde 3,6 Prozent Marktanteil möglich.