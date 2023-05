Interesse an der VOX-Doku über das Partyleben nach Corona bleibt gering

Quotennews

Sonderlich viele Zuschauer konnte der Sender mit dem Programm nicht überzeugen. Auch RTLZWEI tat sich zu Beginn mit Datingshow-Wiederholungen schwer, steigerte sich dann jedoch im Laufe des Abends.



Der Dokumentarfilm, welcher gestern bei VOX zu sehen war, zeigte wie in Deutschland das Leben nach zwei Jahren Pause durch Corona wieder an Fahrt aufnahm. Dazu blickt das Format hinter die Kulissen bei Großevents und Festivals und schaut, was sich nach der Zwangspause verändert hat. Im Fokus stehen dabei das Oktoberfest in München, das Parookaville-Festival in Weeze, die Kreuzfahrt Full Metal Cruise, der Bierkönig auf Mallorca, das Cosplayer-Event Elbenwald-Festival und das Spring-Break in Kroatien.Doch allzu groß war das Interesse an diesen Einblicken am gestrigen Abend nicht. 0,42 Millionen Fernsehende schalteten für den Film ein, womit man jedoch bei ernüchternden 2,1 Prozent Marktanteil hängenblieb. Die Zielgruppe war mit 0,22 Millionen Jüngeren zumindest etwas besser aufgestellt. Hier reichte es immerhin für eine akzeptable Quote von 5,0 Prozent.RTLZWEI setzte unterdessen auf Wiederholungen unterschiedlicher Datingshows.blieb zunächst mit 0,42 Millionen Zuschauern bei ausbaufähigen 1,8 Prozent Marktanteil hängen. Die 0,14 Millionen Umworbenen landeten bei mäßigen 3,1 Prozent Marktanteil.lockte dann 0,57 und 0,44 Millionen Neugierige auf den Sender. Dies resultierte in hohen Werten von 2,8 sowie 3,0 Prozent. Mit den 0,18 und später 0,10 Millionen Werberelevanten sank die Sehbeteiligung von zunächst passablen 3,9 auf maue 2,8 Prozent.