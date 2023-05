Weiterer «Flensburg-Krimi» in der Mache

TV-News

Anja Gurres inszeniert den zweiten «Flensburg-Krimi» nach dem Drehbuch von Stephan Wuschansky, der die Geschichte des Auftaktfilms schrieb.

Im November 2021 debütierte im Erstenvor 6,21 Millionen Zuschauern. Selbst die Wiederholung des 90-Minüters brachte es 364 Tage später in Konkurrenz zu einem WM-Spiel auf grandiose 5,90 Millionen Interessierte. Nun hat der NDR bekannt gegeben, dass ein zweiter Film mit Katharina Schlothauer und Eugene Boateng in den Hauptrollen unter dem Arbeitstitel „Wechselspiele“ in der Fördestadt sowie in Hamburg gedreht wird. Die Dreharbeiten sind bereits weit vorangeschritten und dauern nur noch bis kommenden Donnerstag, 25. Mai.Das Drehbuch schrieb wie beim Auftaktfilm Stephan Wuschansky. Die Regie übernimmt dieses Mal Anja Gurres, die erstmals einen Fernsehfilm für den Hauptabend inszeniert. Produzentin ist Iris Kiefer von filmpool fiction, als Producerin fungiert Susanna Enk. Neben Schlothauer als Hauptkommissarin Svenja Rasmussen und Boateng als Antoine "Tony" Haller gehört auch der Däne Nicklas Kingo zum Cast des zweiten Films. Weiterhin stehen Michel Hoppe, Laura Sophie Warachewicz, Romina Küper, Iris Becher, Wolfram Grandezka, Elzemarieke De Vos, Uwe Rohde und Dodzi Komlan Dougban vor der Kamera.Zum Inhalt: Das Verschwinden des Neunjährigen Jan Poulsen (Hoppe) versetzt seine Eltern, den Handballstar Mikkel (Kingo) und seine Ehefrau Tamara (Warachewicz), in Panik. Kurz darauf stellen Entführer verrückte Forderungen: Mikkel soll seinen bereits unterschriebenen Vertrag mit einem großen Pariser Handballverein lösen und auch in der kommenden Saison in Flensburg bleiben. Da liegt es nahe, dass es sich bei den Tätern um ein paar durchgeknallte Fans handelt. Svenja Rasmussen und Antoine "Tony" Haller ermitteln mit Hilfe der Clubvorsitzenden Fiona (Küper) in der Fanszene. Doch die Hoffnung, Jan bald wieder in den Armen halten zu können, erfüllt sich für Mikkel und Tamara nicht.«Der Flensburg-Krimi: Wechselspiele» wird im Rahmen des "DonnerstagsKrimi im Ersten" ausgestrahlt, ein Sendetermin steht noch nicht fest.