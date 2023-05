Blockbuster-Battle

Will Smith, Lucy Liu, Ryan Reynolds, Jackie Chan, Samuel L. Jackson, Owen Wilson, Antonio Bandeas, Selma Hayek und viele mehr – dieses Battle ist gespickt mit Topstars aus Hollywood.

Die Bewertung

(sixx, 20:15 Uhr)Hoffnung in der Krise - Drama mit Will Smith: Der Handelsvertreter Chris Gardner verfügt zwar über Intelligenz und Talent, aber er hat kein Glück. Es fällt ihm schwer, seine Familie finanziell über Wasser zu halten. Nachdem ihn seine Frau Linda ihn im Stich lässt, brechen harte Zeiten für Chris und seinem Sohn Christopher an - sie stehen nun auf der Straße. Doch Chris lässt sich nicht unterkriegen: Er gibt er alles, um sich und seinem Sohn ein besseres Leben zu ermöglichenQuotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 8(RTL, 20:15 Uhr)Bodyguard Michael Bryce und Auftragskiller Darius Kincaid sind wieder auf einer lebensgefährlichen Mission. Bryce wird von Darius' Frau Sonia unter Druck gesetzt. Während Bryce von seinen beiden gefährlichsten Schützlingen in die Enge getrieben wird, gerät das Trio in eine globale Verschwörung und muss bald feststellen, dass sie alles sind, was zwischen Europa und einem rachsüchtigen und gewaltbereiten Wahnsinnigen steht.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 3IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die chinesische Prinzessin Pei Pei folgt im Jahre 1881 ihrem Englischlehrer Andrews in die USA. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten angekommen, verkauft Andrews die Prinzessin an den Bösewicht Lo Fong. Lo Fong lässt die Prinzessin in seinem Eisenbahnlager arbeiten. Der Kaiser ist in großer Sorge um seine Tochter und lässt Gardisten nach ihr suchen. Auch sein Leibwächter Chon Wang macht sich auf in den Wilden Westen, um die Prinzessin zu befreien. Bei einem Zugüberfall gesellt sich der gutmütige Outlaw Roy zu ihm, und gemeinsam müssen sie gegen rowdyhafte Cowboys, fiese Kopfgeldjäger und feindlich gesinnte Indianer kämpfen und einige weitere Abenteuer bestehen.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 8IMDb User Rating: 7