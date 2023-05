ProSieben und Sat.1 haben weder mit Rankingshows noch mit Spielfilmen eine Chance

Quotennews

Für die beiden Sender fiel das Resultat nach dem gestrigen Abend alles andere als erfolgreich aus.



ProSieben setzte zur Primetime wie so oft auf Wiederholungen von Rankingshows. Los ging es mit. Doch so richtig wollte dies nicht gelingen, denn es fanden lediglich 0,39 Millionen Fernsehende auf den Sender. Damit waren für den Sender nicht mehr als miese 1,7 Prozent Marktanteil drin. Vom Publikum waren 0,20 Millionen Jüngere der Zielgruppe zuzuordnen. Doch auch hier war man mit mageren 4,3 Prozent Marktanteil nicht viel besser aufgestellt.Ab 22.35 Uhr versuchte man sein Glück dann mit einer weiteren Ausgabe dieses Formats. Nun hieß es. Die Zuschauerzahl blieb mit 0,39 Millionen konstant. Immerhin sorgte dies nun dafür, dass die Quote auf annehmbare 2,8 Prozent wuchs. Das jüngere Publikum setzte sich noch aus 0,19 Millionen Menschen zusammen. Hier fiel die Steigerung mit mauen 5,4 Prozent deutlich geringer aus.Man sollte meinen, dass Sat.1 mit seinem Filmprogramm mit Leichtigkeit an diesen unzureichenden Resultaten vorbeizog. Doch auch der Schwestersender tat sich schwer.überzeugte lediglich 0,49 Millionen Filmfans, was zu ernüchternden 2,1 Prozent Marktanteil führte. Auch bei den 0,20 Millionen Umworbenen war mit mageren 4,4 Prozent noch deutlich Luft nach oben. Die Actionkomödieerhöhte die Reichweite nun zumindest auf 0,54 Millionen Menschen, was zu mauen 3,4 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,25 Millionen Werberelevanten ging der Abend zumindest mit soliden 6,5 Prozent zu Ende.