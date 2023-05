Sat.1 und RTL teilen sich den Film-Sieg

Quotennews

RTLZWEI geht mit «Shang-High Noon» leer aus.

Drei Sender im privaten Sektor wollten den Sonntag mit Spielfilmen abschließen. Bei Sat.1 gab es RTL schickteins Rennen und RTLZWEI wollten den Jake Chan- und Owen Wilson-Klassikersenden. Soll das Feld von hinten aufgerollt werden, so kommt RTLZWEI an erster Stelle. Der Spielfilm aus dem Jahr 2000 kam auf 0,53 Millionen Zuschauern und demnach einen mäßigen Marktanteil von 2,1 Prozent. Schon vorab lässt sich sagen, dass der Film mit 0,16 Millionen Umworbenen in der Zielgruppe ebenfalls den dritten Platz belegt.Somit ist klar, dass es sich in Sachen Sieg um Sat.1 und RTL dreht. Und hier teilen sich die Sender die jeweiligen Siege. Im Gesamten hat RTL die Nase vorn.mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson sichert sich 1,21 Millionen Zuschauer und damit gute 4,7 Prozent am Markt,holt für den Bällchensender mit 1,16 Millionen Zuschauern knapp etwas weniger an Land. Der Marktanteil bei Sat.1 lag jedoch bei etwas besseren 4,8 Prozent, dies resultiert daraus, dass der Streifen schlicht etwas länger ist.Bleibt noch die Krone der Zielgruppe zu vergeben. Hier setzt sich nun Sat.1 durch. Der Piraten-Streifen kommt auf stolze 0,57 Millionen Umworbene und damit starke 10,5 Prozent am entsprechenden Markt. RTL kann hier mit lediglich 0,5 Millionen mithalten, der Marktanteil in Köln lag so bei ebenfalls guten 8,7 Prozent.