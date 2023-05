M7 stellt SVoD-Angebot vor

Vermischtes

Auf der ANGA COM wird M7 Einzelheiten zu dem Angebot bekannt geben.

M7, Deutschlands führender Aggregator von TV-Entertainment, bietet Kunden neben einem vielfältigen TV-Senderportfolio künftig auch einen Subscription-Video-on-Demand-Dienst (SVoD) an, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Einzelheiten zu dem neuen SVoD-Angebot sowie weitere Neuigkeiten und Highlights will M7 auf ANGA COM vorstellen, die in den kommenden Tagen vom 23. bis 25. Mai in Köln stattfindet.Die Studiocanal-Channels Arthaus+, Allstars und Moviecult beinhalten hochkarätige europäische Spielfilme und Serien, exklusive Originals sowie US Blockbuster und ermöglichen es Netzbetreibern ihren Kunden einen vollwertigen SVoD-Dienst anzubieten. Die Channels werden aufwendig redaktionell kuratiert und sprechen jeweils klar definierte Zielgruppen an. Das Komplettpaket, das M7 zusammen mit dem Schwesterunternehmen Studiocanal – wie M7 Teil der CANAL+ Group – aufbaut, soll Netzbetreibern ermöglichen, von den Wachstumschancen im Streaming-Markt zu profitieren, die Kundenbindung zu erhöhen und neue Zielgruppen anzusprechen.„Mit unserem attraktiven SVoD-Angebot ermöglichen wir Partnern, einfach und schnell in den Streaming-Markt einzusteigen. Das White-Label-Produkt stärkt die eigene Marke im Wettbewerb und erschließt eine zusätzliche Erlösquelle, die das klassische TV-Angebot abrundet“, sagte Marco Hellberg, Geschäftsführer der Eviso Germany GmbH, dem M7 Business Partner in Deutschland.