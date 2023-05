«Von Hecke zu Hecke» tut sich zum Auftakt sehr schwer

Quotennews

Der RTLZWEI-Sendeplatz um 17:05 Uhr scheint wie verhext. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Format gescheitert.

RTLZWEI ist seit vielen Monaten auf der Suche nach einem geeigneten Programm für die 17-Uhr-Stunde. Mehrere Versuche scheiterten krachend und auch langfristig angelegte Formate entwickelten sich nicht zum gewünschten Erfolg. Zuletzt verschwanden «Music Drive In» und «Die Holiday-Crew» sang- und klanglos aus dem Programm. Am Montag startete der Grünwalder Sender miteinen weiteren Anlauf eine Lösung zu finden.Im Anschluss an, das 0,20 Millionen Zuschauer sahen, schalteten aber nur 0,10 Millionen die UFA-Show&Factual-Produktion ein. Der Marktanteil sank von soliden 2,3 auf desaströse 0,9 Prozent. In der Zielgruppe halbierte sich die Reichweite von 0,04 auf 0,02 Millionen, die Marktanteile wurden auf 3,5 und 1,5 Prozent beziffert. Die beiden Soapsundließen sich ab 18:00 Uhr 0,13 und 0,23 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen. In der Zielgruppe erreichten die Formate 2,8 und 3,7 Prozent Marktanteil.Auch ab 20:15 Uhr kam RTLZWEI nicht auf sein gewohntes Niveau, denn den Geiss-Töchternscheint mit ihren «We love Monaco»-Geschichten die Puste auszugehen. Die vorletzte Doppelfolge kam auf 0,35 und 0,36 Millionen Zuschauer, darunter 0,18 und 0,19 Millionen werberelevante Seher. Auf dem Gesamtmarkt verzeichnete der Reality-Sender maue 1,4 und 1,5 Prozent, in der Zielgruppe standen 3,4 und 3,7 Prozent zu Buche. Eine zweistündige Wiederholung vonerreichte bis 0:15 Uhr 0,30 Millionen Zuschauer, der Marktanteil stieg auf 4,1 Prozent.