Kerkeling-Film schlägt sich wacker gegen ZDF-Krimi

Quotennews

Der Kabel-Eins-Spielfilm «Passwort: Swordfish» lag in der Zielgruppe mit «Ich bin dann mal weg» fast gleichauf.

Vor acht Tagen verabschiedete sich Ralf Schmitz und «Rate my Date» aus dem Sat.1-Programm, was gleichbedeutend mit einem kleinen Kurswechsel des Bällchensenders am Montagabend ist. Statt Unterhaltungsshows werden Filme gesendet und Anfang Juni steht die Relegation der Bundesliga auf dem Plan. Am gestrigen Montag ging der Hape-Kerkeling-Filmüber den Sender, der zuletzt vor einem Jahr am Maifeiertag gesendet wurde. Während die Schmitz-Show in der Vorwoche nur 0,71 Millionen Zuschauer begeisterte, erreichte der Spielfilm 1,26 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von soliden 5,1 Prozent entsprach.Sat.1 schlug sich mit der Zweitverwertung also recht wacker, wenngleich man an den ZDF-Krimiselbstredend nicht herankam. Die Produktion des ORF, wo der Film bereits im Januar debütierte, sammelte 4,18 Millionen Zuschauer und war damit das meistgesehen Primetime-Programm. Der Marktanteil belief sich auf ordentlichen 16,8 Prozent. Immerhin: In der Zielgruppe lag Sat.1 vor dem ZDF . «Ich bin dann mal weg» sicherte sich mit 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen 7,2 Prozent. Das ZDF verbuchte 0,32 Millionen und 6,1 Prozent.Auch gegen Kabel Eins hatte Sat.1 diesmal die Nase vorn.unterhielt bis 22:15 Uhr 0,99 Millionen Zuschauer, darunter 0,36 Millionen Umworbene. Die Marktanteile bewegten sich mit 4,1 Prozent bei allen und 7,1 Prozent in der Zielgruppe für Kabel-Eins-Verhältnisse auf einem sehr guten Niveau.