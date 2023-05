«Bauer sucht Frau International» springt erstmals über 3-Millionen-Marke

Quotennews

Am Nachmittag trotzten die RTL-Gerichtsshows teilweise den Sommer-Temperaturen, wenngleich ein Zuschauerschwund nicht von der Hand zu weisen ist.

Bislang verfolgten die sechs gesendeten-Ausgaben im Schnitt 2,80 Millionen Zuschauer. Keine der Folgen schaffte den Sprung über die magische Marke der drei Millionen Zuschauer – bis jetzt. Denn am Montagabend fiel dieser Wert zum ersten Mal in diesem Jahr. Die siebte und vorletzte Episode der Staffel unterhielt 3,01 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von 12,3 Prozent entsprach – ebenfalls Staffelbestwert. Auch in der Zielgruppe erreichte die von Inka Bause moderierte RTL-Kuppelshow neue Höhen. 0,67 Millionen 14- bis 49-Jährige generierten starke 13,0 Prozent.undkonnten ab 22:15 Uhr das Niveau nicht halten. Die Nachrichtensendung verfolgten 1,85 Millionen Zuschauer, darunter 0,36 Millionen Umworbene. Die Marktanteile wurden auf 9,5 und 8,3 Prozent beziffert. Das «Bauer sucht Frau»-Begleitformat kam ab 22:35 Uhr auf 1,53 Millionen Zuschauer, was den Marktanteil auf 10,2 Prozent steigen ließ. In der Zielgruppe kamen mit 0,22 Millionen nur noch 6,8 Prozent zustande.Am Nachmittag lief es für die Gerichtsshows von Barbara Salesch und Ulrich Wetzel trotz sommerlicher Temperaturen gut.unterhielt ab 15:00 Uhr 0,71 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem leichten Plus gegenüber der Freitagsepisode entspricht. Auch in der Zielgruppe verdoppelten sich fast die Werte auf 0,11 Millionen. Die Marktanteile lagen bei guten 8,9 respektive 10,5 Prozent.steigerte die Reichweite auf 0,90 Millionen, der Marktanteil verbesserte sich auf 10,6 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,13 Millionen und 10,8 Prozent ausgewiesen.schwächelte ein wenig ab 17:00 Uhr, denn die Reichweite sank minimal auf 0,88 Millionen, was den Marktanteil um einen Prozentpunkt verringerte. Beim werberelevanten Publikum verabschiedeten sich 30.000 Menschen, der Marktanteil sank auf 7,3 Prozent. Auch wenn die Quoten zwischen 15:00 und 17:00 Uhr sehr gut waren, macht sich der allmählich aufkommende Sommer bemerkbar, der traditionell die Reichweitenkurve etwas abflacht.