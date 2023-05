Grillt Frank Rosin den Henssler?

Quotennews

In der vorletzten Folge der neuen Staffel von «Grill den Henssler» stehen sich die Titanen des deutschen TV-Kochens gegenüber. Frank Rosin gegen Steffen Henssler.

Nach vier Folgen steht es bei der Frühjahrs-Staffel vonunentschieden - genau der richtige Zeitpunkt, dass Frank Rosin die Bühne betritt. Der Sterne-Koch sollte in der fünfte und vorletzten neuen Episode der Koch-Duell-Show für frischen Wind sorgen. Aus Sicht der Quoten lohnte sich der Einsatz von Rosin, denn die Show kann sich mit 1,64 Millionen Zuschauern über einen Staffel-Rekord freuen. Der Marktanteil schraubte sich mit dieser Leistung auf gute 7,5 Prozent.Die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam mit einer Reichweite von 0,51 Millionen Umworbenen auf einen ebenfalls guten Marktanteil von 10,4 Prozent. Demnach bleibt der gute, jedoch eben nicht überragende Geschmack der Frühjahrs-Staffel von «Grill den Henssler» nicht bestehen. Mit stets über einer Million Zuschauern im Gesamten läuft es für VOX gut, mit der gestrigen Ausstrahlung lief es endlich auch richtig gut. Vor allem dürfte den Machern der Primetime-Show in den letzten Wochen die stete Leistung des Vorprogramms ein Dorn im Auge sein.Woche für Woche istein Ticken besser als die Primetime gewesen. Gestern übertrumpfte das der Abend das Vorprogramm endlich. «Ab ins Beet» erreichte mit 1,16 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 5,7 Prozent. In der Zielgruppe war Steffen Henssler bereits in den Vorwochen stets besser - gestern kamen vor dem Abendprogramm 0,3 Millionen Umworbene zusammen, hiermit waren 7,6 Prozent am Markt möglich.