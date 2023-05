Desaster Nr. 6 in Folge 6: «Die Unschlagbaren» sind geschlagen

Quotennews

Woche für Woche war dies bereits abzusehen - «Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?» wird für ProSieben ein Riesenflop. Endlich sind die ersten sechs Folgen vorbei.

Endlich, so wird man es in Unterföhring sagen, ist das Theater umbeendet. Schon vor der ersten Folge dürften die meisten Zuschauer recht misstrauisch an das "neue" Konzept herangegangen sein. Im Endeffekt hat ProSieben hier versucht «Das Duell um die Welt», zumindest in groben Zügen, ohne Joko und Klaas neu aufzulegen. Verwerflich ist das nicht, in der Vergangenheit wurde beispielsweise aus «Schlag den Raab» «Schlag den Star» - warum also nicht «Die Unschlagbaren»? Nach nun sechs Wochen wissen wir, weil es offensichtlich niemand sehen möchte.Die abschließende Folge setzte den negativen Ergebnissen die Krone auf. Mit 0,37 Millionen Zuschauern ist auch mit dem letzten Auftritt ein neuer krachender Negativ-Rekord an Reichweite zu verbuchen, der Marktanteil von 1,4 Prozent ist schlicht schlimm. Die Zielgruppe zeigte sich zuletzt mit 0,29 Millionen Umworbenen und 4,9 Prozent Marktanteil marginal besser als in der Vorwoche. Das Finale kam auf miserable 0,19 Millionen Werberelevante und damit nur 3,3 Prozent - es ging also auch hier bergab. Kurzum: Ein Schuss in den Ofen.Im Anschluss versuchte sich ab 22:25 Uhrdaran den Abend zu retten, ohne Erfolg. Die Wiederholung kam auf 0,18 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 1,6 Prozent. Schöner wurde der Abend in München demnach nicht, die Zielgruppe schaffte es mit 0,09 Millionen Umworbenen auf einen entsprechenden Marktanteil von 3,7 Prozent.