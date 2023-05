Schwächelnde VOX-Löwen verlieren Marktführerschaft

Quotennews

Fast einen ganzen Prozentpunkt lag das Gründerformat hinter der RTL-Konkurrenz von «Bauer sucht Frau International». Am Nachmittag startete «Full House» gemächlich in seine Abschiedswoche.

Der VOX-Gründershowwar in den vergangenen Wochen der Sieg in der Zielgruppe sicher, doch diesen Nimbus verlor das Format am gestrigen Montag an RTL, das mit13,0 Prozent einfuhr. Mit 0,59 Millionen VOX-Zuschauern reichte es für den Sender mit der roten Kugel „nur“ zu 12,1 Prozent, was selbstverständlich noch immer einen tollen Wert für den Kölner Sender darstellt. Insgesamt sahen «DHDL» 1,49 Millionen Menschen, die drittniedrigste Reichweite der aktuellen Staffel. Der Marktanteil bewegte sich diesmal bei 6,5 Prozent.Im Anschluss sendete VOX eine Wiederholung von. Die Folge „Oksana erobert Las Vegas“ fiel ab 22:53 Uhr auf 0,54 Millionen Zuschauer zurück. Aus der Zielgruppe stammten noch 0,15 Millionen Zuschauer, die bis kurz vor Mitternacht dranblieben. Die Marktanteile lagen mit 4,3 Prozent bei allen und 5,8 Prozent unterhalb des Senderschnitts.Am Nachmittag gab es diesmal keine gröberen Ausreißer nach oben. Vor allemtat sich um 14:00 Uhr auf dem Gesamtmarkt ein wenig schwer. Nur 0,11 Millionen Zuschauer schalteten ein und generierten enttäuschende 1,5 Prozent – jeweils die bislang schlechtesten Werte der noch jungen Sendung, die in dieser Woche zum vorerst letzten Mal über den Äther geht. In der Zielgruppe lief es mit 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 6,9 Prozent besser.steigerte die Einschaltquote bei den Umworbenen auf 7,9 Prozent.mussten sich ab 16:00 Uhr mit 5,6 Prozent begnügen.kam auf 7,8 Prozent, währendund6,4 und 8,5 Prozent erreichten.