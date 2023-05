Paramount+ With Showtime startet im Juni

US-Fernsehen

Noch in diesem Jahr soll das eigenständige Angebot abgeschaltet werden.

Paramount Global wird am 27. Juni den neu integrierten Dienst Paramount+ With Showtime in den USA einführen und ihn als erstklassiges Streaming-Produkt des Unternehmens ohne Werbung etablieren. Wie bereits angekündigt, wird das Angebot von Paramount+ With Showtime 11,99 US-Dollar pro Monat kosten – ein Anstieg um 17 Prozent von 9,99 US-Dollar pro Monat, aber immer noch weniger als die werbefreien Standardpakete von Konkurrenten wie Warner Bros. Discoverys Max (ehemals HBO Max) und Netflix Bis Ende des Jahres plant das Unternehmen, die Showtime-App einzustellen und den linearen Premium-Pay-TV-Sender umzubenennen, um "einen herausragenden Premium-Service mit erfolgreichen Originalen über lineare und Streaming-Dienste anzubieten – der erste, der Streaming- und lineare Inhalte auf diese Weise wirklich integriert.""In diesem Sommer wird Paramount+ offiziell die Streaming-Heimat von Showtime werden und damit unseren Vorsprung als Gesamtservice für Haushalte weiter ausbauen", so Tom Ryan, Präsident und CEO von Paramount Streaming, in einem Statement. "Indem wir das von der Kritik gefeierte Premium-Portfolio von Showtime mit dem bereits umfangreichen und beliebten Angebot des Dienstes zu einem wettbewerbsfähigen Preis zusammenführen, werden wir Paramount+ als Eckpfeiler im Streaming-Bereich festigen."