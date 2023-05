Max will mit 4K Ultra HD-Filme punkten

US-Fernsehen

Mit einem höherpreisigen Abo-Modell möchte der Streamingdienst Geld verdienen.

Während HBO Max zu Max wird, führt Warner Bros. Discovery ein höherpreisiges Abo ein – 19,99 Dollar pro Monat – mit einem erweiterten Bouquet an 4K Ultra HD-Inhalten, die darauf abzielen, Kunden zu dem teureren Paket zu bewegen. Am Montag kündigte das Unternehmen an, dass das 4K-Angebot mehr als 1.000 Filme und Episoden in 4K UHD enthalten wird, eine Steigerung um fast das Achtfache im Vergleich zu dem, was bisher bei HBO Max verfügbar war.Zu den 4K-UHD-Inhalten auf Max gehören «Game of Thrones», «The House of the Dragon», «The Last of Us», die «Harry Potter»-Filme, die «Herr der Ringe»-Trilogie, die «Dark Knight»-Trilogie, die «Matrix»-Filme und mehr. Außerdem werden alle Filme von Warner Bros., die in diesem Jahr und in Zukunft veröffentlicht werden, in 4K UHD verfügbar sein, wenn sie nach ihrem Kinostart auf Max erscheinen."Wir wissen, wie wichtig es ist, unseren Nutzern ein kinoreifes Wiedergabeerlebnis zu bieten. Zu diesem Zweck haben wir fortschrittlichere technologische Workflows implementiert, die es uns ermöglichen, mehr 4K-Inhalte auf schnellere und effizientere Weise zu veröffentlichen", so Sudheer Sirivara, EVP of Global Technology Platform bei Warner Bros. Discovery. "Max wird zum Start mehr als 1.000 Filme und Episoden in 4K anbieten, und wir werden jeden Monat weitere hinzufügen, während wir vorankommen.“