Max Start: 35.000 Stunden Material

US-Fernsehen

HBO-Original-Serien, Max Originals und Warner Bros.-Filme gehören zum Angebot.

Am Dienstag, den 23. Mai, wird HBO Max verschwinden – dann wird es in Max umbenannt und mit mehr als der doppelten Menge an Programmen ausgestattet. Das erweiterte Streaming-Menü von Max umfasst Hunderte von Episoden von Discovery+-Sendungen und wird im Laufe des nächsten Monats um Dutzende von neuen Fernsehsendungen und Filmen erweitert.Das neue Max wird 35.000 Stunden Programm enthalten, mehr als das Doppelte dessen, was bisher auf HBO Max verfügbar war. Nach Angaben von Warner Bros. Discovery wird der Dienst kontinuierlich mit neuen Inhalten aktualisiert, im Durchschnitt mit mehr als 40 neuen Filmtiteln und TV-Serien pro Monat.Max wird weiterhin als Streaming-Heimat für HBO-Originale, Filme von Warner Bros., Max-Originale, das DC-Universum, die zauberhafte Welt von Harry Potter, Adult Swim und Cartoon Network dienen. Darüber hinaus werden Shows von HGTV, Food Network, Discovery Channel , TLC, ID, Magnolia Network und anderen hinzugefügt (während discovery+ vorerst weiterhin separat erhältlich sein wird).Am 23. Mai wird Max mit den Originalserien «SmartLess: On the Road», «How to Create a Sex Scandal», «What Am I Eating? mit Zooey Deschanel», «Gremlins: Secrets of the Mogwai», «Clone High» und die Schwesternschaftsdokumentation «Bama Rush» - sowie die Streaming-Premiere des DC-Films «Shazam! Fury of the Gods» starten.