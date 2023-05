Auto Bild startet FAST-Channel

TV-News

Der Kanal ist ab sofort bei Auto Bild Digital, in der Bild-Mediathek und in der Bild-Smart-TV-App verfügbar und soll künftig auch über Drittplattformen zugänglich sein.

Die Automobil-Marke der ‚Bild‘-Zeitung, Auto Bild, hat miteinen eigenen FAST-Channel gestartet, der ab sofort via Auto Bild Digital, in der Bild-Mediathek sowie in der Bild-Smart-TV-App abrufbar ist. In der Zukunft soll der Kanal auch über Drittplattformen auf dem Fernseher verfügbar sein. Auf dem ‚Auto Bild‘-Kanal werden in einem linearen Stream 24/7 Sendungen und Videoclips zu verschiedenen Mobilitätsthemen gesendet, darunter beispielsweise Fahrberichte, Kaufratgeber, Fahrzeug-Neuvorstellungen und„Auto Bild TV zeigt linear das reichhaltige Videoangebot von ‚Auto Bild‘ und bietet über den ganzen Tag tolle Unterhaltung und Informationen für alle Autofans“, so Robin Hornig, Chefredakteur ‚Auto Bild‘.Stephan Zech, Executive Director Bild Video/TV Business, ergänzt: „Mit dem neuen FAST-Channel entwickeln wir den digitalen Schwerpunkt unserer ‚Bild‘-Bewegtbildstrategie maßgeblich weiter. Das breite Bewegtbildportfolio der ‚Bild‘-Gruppe bietet aus allen Ressorts viel Potential, um unser Angebot künftig zielgruppenspezifisch für weitere Themenkanäle zu erweitern.”