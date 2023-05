Paul Ronzheimer soll journalistisches Gesicht von Axel Springer werden

Köpfe

Zusätzlich zu seinen Aufgaben als Stellvertretender Chefredakteur von ‚Bild‘ soll der Journalist auch für Welt und Politico in Erscheinung treten.

Der Axel-Springer-Verlag möchte seinen wohl bekanntesten ‚Bild‘-Journalisten, Paul Ronzheimer, noch präsenter auf den eigenen Kanälen positionieren und ihn zum markenübergreifenden journalistischen Gesicht für Axel Springer – auch jenseits der ‚Bild‘-Zeitung – machen. Der amtierende „Journalistin & Journalist des Jahres 2022“ (prämiert vom ‚medium magazin‘) wird zusätzlich zu seiner Aufgabe als Stellvertretender Chefredakteur von ‚Bild‘ zukünftig weltweit für weitere nationale und internationale Medienmarken von Axel Springer berichten.Dabei wird er mit seinen Recherchen, Reportagen und in Live-Berichten für ‚Bild‘ und darüber hinaus unter anderem für ‚Welt‘ und Politico präsent sein und gemeinsam mit den Marken neue journalistische Formate insbesondere für Live-TV, Video und Podcasts entwickeln. Mit seiner weiterhin herausragenden Verankerung bei ‚Bild‘ und dezidierten Ressourcen soll Ronzheimer auch in den sozialen Netzwerken wie beispielsweise bei Youtube, Twitter, Instagram oder Snap, als Markengesicht hervorgehoben werden.„Es ist auch eine Auszeichnung für ‚Bild‘, dass Paul Ronzheimer jetzt international für Axel Springer berichtet. Wir sind stolz auf Paul. Auf seine journalistische Exzellenz, seine Leidenschaft, seine Klarheit und seinen Mut. Und wir freuen uns, dass seine herausragenden Beiträge ein wichtiger Teil unserer Berichterstattung bei ‚Bild‘ bleiben“, kommentiert Marion Horn, Chefredakteurin ‚Bild‘-Gruppe.Claudius Senst, CEO ‚Bild‘-Gruppe, fügt an: „Paul Ronzheimer ist ein großartiger Reporter, wenn er live aus den Krisengebieten berichtet, hören und schauen die Menschen zu, seine journalistische Stimme hat Gewicht. Ich freue mich sehr, dass diese jetzt auch in unseren Medien über ‚Bild‘ hinaus national und international zur Geltung kommt.“Paul Ronzheimer sagt über seine neue Aufgabenstellung: „Ich freue mich sehr, dass ich von meiner journalistischen Heimat ‚Bild‘ aus zukünftig für alle Medienmarken von Axel Springer international berichten und gemeinsam mit meinem Team neue journalistische Formate entwickeln kann. Gerade Reportagen und Interviews zu Krisenthemen sind grenzenlos und können so noch mehr Menschen erreichen.“