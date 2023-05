Quotencheck

Anna Ermakova gewann überlegen die 16. Staffel der RTL-Tanzshow. Wie fielen die Einschaltquoten für die Live-Sendung aus?

Seit 17 Jahren schickt RTL seine Adaption des britischen Formats «Strictly Come Dancing» nun schon auf Sendung und eilt damit von Erfolg zu Erfolg – nicht nur auf den Bildschirmen. Inzwischen füllt eine Tour die Arenen der Republik und sorgt für beste Unterhaltung. Das Konzept der freitäglichen Livesendung hat sich über die Jahre nur wenig geändert. Seit Stunde null sitzt Joachim Llambi in der Jury und bewerte seit einem Jahrzehnt gemeinsam mit Jorge González und Motsi Mabuse die Darbietungen. Auch das Ensemble der Profi-Tänzer ähnelt sich Jahr für Jahr und erhält nur wenige Zu- oder Abgänge. Los ging die 16. Staffel am 17. Februar mit der traditionellen „Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“. 4,32 Millionen Interessierten sich dafür, mit wem die spätere Siegerin Anna Ermakova tanzen würde. 16,5 Prozent Marktanteil wurden ausgegeben. 1,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen wussten, dass die Wahl auf Valentin Lusin fiel. Der Marktanteil lag mit 23,1 Prozent sogar noch höher als im Vorjahr, als 21,6 Prozent gemessen wurden.Die erste reguläre Liveshow hielt das Niveau und verzeichnete 4,33 Millionen Zuschauer, darunter 1,27 Millionen Umworbene. Die Marktanteile bewegten sich diesmal bei 18,5 und 22,8 Prozent. Die erste März-Sendung sahen 4,30 Millionen Zuschauer, am 10. März wurden 4,27 Millionen Zuschauer registriert. Die Marktanteile blieben mit 17,4 und 17,9 Prozent sehr hoch. Auch in der Zielgruppe blieb man mit 1,20 und 1,26 Millionen jungen Sehern stark. Der Marktanteil stieg von 19,1 auf 22,1 Prozent. Mitte des Monats ging das Interesse ein wenig zurück, es schalteten 4,06 Millionen ein. Der Marktanteil lag dennoch bei 17,3 Prozent. Auch in der Zielgruppe wurde der Zuschauerrückgang auf 1,18 Millionen mit 20,9 Prozent gut weggesteckt.Am 24. und 31. März stieg die Sehbeteiligung auf 4,16 und 4,19 Millionen Zuschauer, der Marktanteil fiel mit 16,6 und 16,7 Prozent ein wenig niedriger aus. Auch in der werberelevanten Gruppe ging das Interesse zunächst spürbar auf 1,09 Millionen und 18,4 Prozent zurück. Am 31. März verbesserten sich die Werte aber auf grandiose 1,27 Millionen Zuschauer und 22,1 Prozent. Nach der Osterpause, in der ein Zusammenschnitt aus 15 Jahren «Let’s Dance» gesendet wurde, machte man da weiter, wo man zuvor aufgehört hatte. Am 14. April sahen 4,11 Millionen Menschen zu, der Marktanteil stieg auf 17,5 Prozent. Mit 1,16 Millionen Jüngeren waren diesmal 20,5 Prozent drin.Erstmals weniger als vier Millionen Zuschauer verzeichnete «Let’s Dance» am 21. April, als „nur“ 3,83 Millionen Seher dabei waren. Auch eine Woche später unterbot man um Haaresbreite (3,98 Mio.) diese Marke. Die Marktanteile wurden auf 15,8 und 16,4 Prozent beziffert. In der Zielgruppe standen 0,96 und 1,05 Millionen Zuschauer sowie 17,5 und 18,4 Prozent zu Buche. Die beiden letzten Shows vor dem großen Finale sorgten für 4,06 und 3,95 Millionen Zuschauer, darunter 1,07 und 0,96 Millionen Umworbene. Mit Marktanteilen von 16,6 und 16,7 Prozent bei allen und 18,8 und 17,8 Prozent lief es weiterhin sagenhaft.Das Finale mit Anna Ermakova, Julia Beautx (Platz 2) und Philipp Boy (Platz 3) verfolgten am 19. Mai 4,62 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von unglaublichen 21,6 Prozent entsprach. In der Zielgruppe wurden mit 1,18 Millionen jungen Tanz-Fans fantastische 24,7 Prozent gemessen. Im Vergleich zum Vorjahr war die 16. Staffel somit deutlich Quoten-stärker, allerdings gingen die Reichweiten leicht zurück. Während 2022 im Schnitt 4,13 Millionen einschalteten, belief sich die durchschnittliche Reichweite 2023 auf 4,17 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil stieg von 16,5 auf 17,3 Prozent. Mit 1,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielte RTL Woche für Woche 20,5 Prozent Marktanteil. Im Vorjahr wurden 1,23 Millionen und 19,6 Prozent gemessen. «Let’s Dance» begeistert nach wie vor die Massen.