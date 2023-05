«MTV Video Music Awards» finden in New Jersey statt

US-Fernsehen

Paramount hat die Veranstaltung in den September gelegt und wird diese erneut in New Jersey veranstalten.

Die MTV Video Music Awards kehren am Dienstag, 12. September, in das Prudential Center in New Jersey zurück, wie der Sender am Dienstag bekannt gab. Die Show wird live um 20.00 Uhr ausgestrahlt. "Unser Ziel ist es, eine unserer größten Musiknächte mit den unglaublichen Fans des Garden State zu feiern", sagte Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount und Chief Content Officer, Music, Paramount+.Die letztjährige Show wurde von Nicki Minaj moderiert, die während der Show mit dem Video Vanguard Award geehrt wurde, während der Global Icon Award an die Red Hot Chili Peppers ging. Zu den Künstlern der letztjährigen Show gehörten Eminem, Snoop Dogg, Blackpink, Bad Bunny, Anitta, Jack Harlow, Kane Brown und andere.Die VMAs werden auf den linearen und digitalen Plattformen von MTV in mehr als 150 Ländern und Territorien ausgestrahlt, so der Sender.