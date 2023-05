Showtime-Chef nimmt seinen Hut

US-Fernsehen

Kim Lemons Position ist mit der Fusion zwischen Paramount+ und Showtime überflüssig geworden.

Kim Lemon, der Leiter der Forschungs- und Planungsabteilung von Showtime, verlässt seinen Posten nach 34 Jahren im Unternehmen. Nach seinem Ausscheiden wird Laurel Weir von MTV Entertainment Studios und Paramount Media Networks die Aufsicht über die Marke Showtime (die bald in Paramount+ With Showtime umbenannt wird) in ihren Aufgabenbereich aufnehmen. Lemon, zuletzt Executive Vice President für Datenstrategie, Forschung, Programmplanung und Programmierung, begann seine Karriere bei Showtime vor mehr als drei Jahrzehnten als Manager für Marketingforschung."Während seiner Amtszeit hat Kim Lemon eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung von Showtime von einem linearen Netzwerk zu einem echten Streaming-Dienst gespielt und eine erstklassige Data-Science-Gruppe aufgebaut", schrieben Chris McCarthy, Präsident von Showtime/MTV Entertainment Studios und Paramount Media Networks, und Colleen Fahey Rush, Executive Vice President und Chief Research Officer von Paramount, am Dienstag in einem Memo an die Mitarbeiter, das Variety vorliegt. "Er ist ein Pionier in Sachen Markenstrategie, der unseren Inhalten stets Priorität einräumt und darauf achtet, wie sie unser Wachstum beeinflussen, während er gleichzeitig große Ehrfurcht vor dem kreativen Prozess und dem Feedback unseres Publikums zeigt."Lemon wird bis auf Weiteres im Unternehmen bleiben, um den Übergang seiner Aufgaben auf Weir zu unterstützen, die als Executive Vice President und Leiterin der Programmgestaltung sowie der strategischen Einblicke und Forschung für MTV Entertainment Studios und Paramount Media Networks tätig ist.