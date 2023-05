«Land Man» verpflichtet mehrere Schauspieler

US-Fernsehen

Zahlreiche Stars spielen an der Seite von Billy Bob Thornton.

Michelle Randolph und Jacob Lofland haben sich Billy Bob Thornton in der kommenden Taylor-Sheridan-Seriebei Paramount+ angeschlossen. Darüber hinaus hat „Variety“ berichtet, dass Ali Larter ebenfalls in der Serie mitspielen wird. «Land Man» wird von Taylor Sheridan und Christian Wallace mitentwickelt und produziert. Sheridan ist ausführender Produzent unter seinem Unternehmen Bosque Ranch Productions, das derzeit unter einem umfassenden Vertrag mit Paramount Global steht.Laut der offiziellen Logline spielt die Serie "in den sprichwörtlichen Boomtowns von West Texas und ist eine moderne Geschichte über die Suche nach dem Glück in der Welt der Bohrinseln. Die Serie ist eine Geschichte über Raufbolde und wilde Milliardäre, die einen Boom anheizen, der so groß ist, dass er unser Klima, unsere Wirtschaft und unsere Geopolitik umgestaltet.“ Die Serie basiert auf dem Podcast «Boomtown».Randolph wird die Rolle der Ainsley Norris spielen, die als "die wilde und willensstarke siebzehnjährige Tochter von Tommy Norris (Thornton)" beschrieben wird. Lofland wird Cooper Norris spielen, "Tommys Sohn, der neu in der anspruchsvollen Arbeit auf den Öl- und Gasfeldern in West Texas ist." Larter wird Angela, Tommys Ex-Frau, spielen.