Bundesliga-Finale: Sky zeigt Meisterkonferenz

TV-News

Am Samstag fällt im Fernduell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft. Sky widmet sich den beiden Partien in einer separaten Konferenz.

Die Bundesliga ist so spannend wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Sowohl im Abstiegskampf als auch bei der Teilnahme an den europäischen Wettbewerben stehen noch zahlreiche Entscheidungen aus. Auch an der Spitze der Tabelle ist das Rennen noch offen, wobei Borussia Dortmund nach dem Sieg in Augsburg und der Niederlage des FC Bayern München gegen Leipzig die besten Karten hat. Der BVB kann sich vor heimischen Publikum im Duell gegen Mainz zum Meister krönen, während der Rekordmeister auf einen Ausrutscher hoffen muss, während man zeitgleich in Köln antritt.Anlässlich des großen Saisonfinals melden sich Britta Hofmann und Michael Leopold mit den Sky-Experten Didi Hamann und Erik Meijer dieses Mal live aus dem Dortmunder Signal-Iduna-Park. Bereits ab 13.30 Uhr stimmen sie die Zuschauer imauf den bevorstehenden 34. Spieltag ein. Sky-Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann sind parallel in Köln vor Ort. Während ab 15:30 Uhr die traditionelle Neuner-Konferenz mit allen Partien des Nachmittags gesendet wird, bietet Sky diesmal auch eine eigene Meisterkonferenz mit den Spielen der Dortmunder und Münchner.Frank Buschmann und Kai Dittmann führen auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event durch den letzten Akt im Fernduell um die Deutsche Meisterschaft 2022/23. Wolff Fuss (Dortmund) und Martin Groß (Köln) kommentieren die Einzelspiele im Titelkampf. Exklusiv für Sky-Q-Kunden wird die Begegnung des BVB gegen Mainz auf Sky Sport Bundesliga UHD zusätzlich auch live in Ultra HD übertragen. Abgerundet wird der 34. Spieltag direkt nachab 20:00 Uhr von Moderator Patrick Wasserziehr in der Fußballdebatte