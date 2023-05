Ü40-Ausgabe von «Take Me Out» geplant

TV-News

Das Casting für die ältere Version der Datingshow läuft bereits.

Nach „Boys, Boys, Boys“- und „Girls, Girls, Girls”-Specials hat sich die Produktionsfirma UFA Show & Factual für die Sendungeine neue Variante überlegt. Nachdem in den USA bereits ein «Bachelor»-Format für eine ältere Generation angekündigt worden war, zieht RTL nun mit dem von Jan Köppen moderierten Format nach und setzt auf ein Ü40-Special. Geplant sind zwei Ausgaben mit Kandidaten, die auf der Suche nach einer neuen Liebe sind.Ab sofort kann sich jeder und jede über 40 Jahre bewerben, um an der Show teilzunehmen. Die Aufzeichnungen starten am 24. Juli in Köln, ein Sendetermin bei RTL steht noch nicht fest. In der Show trifft ein junggebliebener Gentleman auf 30 Single-Frauen, um diese für sich zu begeistern.Laut der Bewerbungsseite laufen derzeit zudem weitere Castings für die eingangs erwähnten „Boys, Boys, Boys“- und „Girls, Girls, Girls”-Specials, bei denen jeweils gleichgeschlechtliche Partner miteinander verkuppelt werden.