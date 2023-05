«Die Story» stürzt erneut ab

Quotennews

Die Fernsehsendung «Sing meinen Song» kam am Dienstag allerdings unter die Räder. Mit «Medical Detectives» strömten wieder zahlreiche Zuschauer zu VOX.

125 Minutenhatte der Fernsehsender VOX für seine Fernsehzuschauer in petto. In der jüngsten Ausgabe, die fünfte Folge der zehnten Staffel, stand Alli Neumann im Mittelpunkt. Künstler wie Stefanie Kloß interpretierten „Seltsame Welt“ neu, Lea versuchte sich an „Männer wie Du“ und Nico Santos sang „Frei“.0,76 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Produktion, die in Südafrika stattfand und 3,1 Prozent holte. Die Fernsehsender sicherte sich 0,28 Millionen junge Erwachsene, die 5,3 Prozent Marktanteil einbrachten. Mit dererreichte VOX zwischen 22.20 und 23.45 Uhr nur noch 0,29 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank auf 2,0 Prozent. Bei den Werberelevanten sank das Bild auf 0,13 Millionen und 3,7 Prozent. Normalerweise läuft die anschließende «Story» schlecht, aber nicht in diesem Verhältnis.Bis kurz nach Mitternacht informierten sich 0,17 Millionen Menschen bei den. Der Kölner Fernsehsender verbuchte 0,06 Millionen bei den jungen Menschen und generierte 2,8 Prozent Marktanteil. Danach war die Nacht wieder mit unzähligen-Folgen besetzt. Die ersten zwei Folgen unterhielten 0,40 und 0,36 Millionen. In der Zielgruppe war VOX mit 6,2 und 10,8 Prozent glücklich.