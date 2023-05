«Money Heist»: Alvaro Morte und Sony arbeiten zusammen

International

Der amerikanische Part von Sony wird mit dem Serienstart für englischsprachige Produktionen drehen.

Álvaro Morte, der durch seine Rolle als Professor in «Money Heist» berühmt wurde, hat über seine in Madrid ansässige Produktionsfirma 300 Pistolas, die er zusammen mit Blanca Clemente gegründet hat, einen mehrjährigen Produktionsvertrag mit Sony Pictures Television abgeschlossen. Die Vereinbarung sieht vor, dass 300 Pistolas, ein Theaterunternehmen, in die Produktion von Fernsehserien einsteigt. Morte wird exklusiv für SPT englischsprachige Serien entwickeln, bei denen er und Clemente über 300 Pistolas als Produzenten tätig sein werden.Morte und Clemente werden Zugang zu den Entwicklungsteams von SPT haben. SPT wird als exklusiver Produktions- und Vertriebspartner für alle Projekte fungieren, die im Rahmen dieser Vereinbarung produziert werden, bestätigte SPT am Mittwoch. "Wir freuen uns sehr, diesen Vertrag bekannt zu geben, den wir als den Beginn einer fruchtbaren und dauerhaften Zusammenarbeit sehen. Alvaros Bekanntheitsgrad ist in den letzten Jahren durch seine Hauptrollen in Welthits wie «Money Heist» und «Wheel Of Time» exponentiell gewachsen", so Brendan Fitzgerald, SVP, internationale Koproduktionen, Sony Pictures Television.Fitzgerald fügte hinzu: "Er hat sich als Schauspieler vor allem in spanischsprachigen Produktionen weltweit einen Namen gemacht. Mit diesem Vertrag wird er sich als Produzent englischsprachiger Serien etablieren. Wir freuen uns, dass er in Sony Pictures den perfekten Partner für die nächste Etappe seiner Reise sieht." Morte: "Vor einiger Zeit wollten Blanca Clemente und ich mit unserer Theatertruppe 300 Pistolas den Sprung in die Welt der Produktion und Entwicklung von audiovisueller Fiktion wagen. Und was lag näher, als dies mit einem Unternehmen wie Sony Pictures Television zu tun."Er fuhr fort: "Die Beständigkeit, das Vertrauen und die Sicherheit, die uns diese Allianz gibt, erfüllen uns mit Begeisterung für alle kreativen Prozesse, die vor uns liegen. Von Anfang an waren der Ideenfluss, die Übereinstimmung in den Zielen und die gemeinsame Arbeit mit Brendan und seinem Team nicht nur lohnend, sondern auch sehr angenehm. Es trifft uns auf den Kopf, dass wir eine tolle Zeit haben werden!"