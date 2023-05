Die «River Hunters» gehen auf Sendung

TV-News

Kabel Eins Doku strahlt ab der kommenden Woche die Doku-Show aus.

Der späte Sonntagabend ist bislang bei Kabel Eins Doku mit «Schatzgräber in Australien – Die große Suche nach Saphiren» belegt, doch das ändert sich nun. Der Fernsehsender setzt ab Sonntag, den 5. Juni, um 21.45 Uhr auf die Sendungnach Senderangaben als Deutschlandpremiere.Beau Ouimette und Rick Edwards, zwei Experten auf dem Gebiet der Unterwasser-Schatzsuche, entdecken in den Gewässern Großbritanniens so manche archäologische Kostbarkeit. Dabei werden wichtige historische Ereignisse zitiert, und Historiker melden sich mit spannenden Geschichten zu den Artefakten zu Wort.Die Sendung lief auch schon beim History Channel. Die Produktion aus Großbritannien kommt von dem dort ansässigen History-Channel. Bislang sind insgesamt 14 Episoden entstanden. Als Produktionsfirma diente Hello Halo, die auch Formate wie «Scotland: Escape to the Wilderness» und «Let’s Go for a Walk» herstellten.